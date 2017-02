Quand le fair-play débouche sur un but gag

0

Les fanatiques de football de jeunes vous le diront : il n'y a pas que la Danone Nations Cup dans la vie.Il y a aussi la Jeem Cup au Qatar, un tournoi international U12 dont on joue actuellement la troisième édition dans l'émirat hôte du Mondial 2022. Une Coupe du monde peu sympathique aux yeux du monde, pour laquelle trouver des aspects positifs apparaît aussi rare qu'une goutte d'eau au milieu du désert.Mais dans ce match entre les gamins du Qatar et de la Palestine, les hôtes ont fait montre d'un bel esprit de fair-play collectif. Après un mauvais geste sur un Palestinien, les Qatariens renvoient la balle à leurs adversaires. Un geste anodin, mais qui va ici se transformer en but gag.Dès lors, deux solutions : jouer malgré tout parce que c'est la dure loi du football des grands ou se rappeler qu'on a douze ans et qu'on est encore un peu jeune pour ne se limiter qu'à l'aspect sportif des choses. C'est le deuxième scénario qu'a choisi Fouad El Fdil, le coach du Qatar, qui demande à ses joueurs de laisser égaliser les Palestiniens afin de ne pas tuer la rencontre et de prolonger l'amusement.On invite cordialement les parents hargneux, habitués des tournois poussins, à prendre note.