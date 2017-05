Quand le Bernabéu se mue en centre des affaires

Mise sur le devant de la scène à la suite des déclarations incendiaires de Gerard Piqué, la loge d’honneur du Santiago Bernabéu nourrit de nombreux fantasmes. Et à en croire le profil des puissants qui garnissent cette tribune présidentielle, difficile de donner tort au central blaugrana. N’est-ce pas Florentino ?

905

Santiago Bernabéu et l’indépendance du Real

Florentino Pérez et son « obsession des invités »

Par Robin Delorme

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les guerres intestines entreetfont partie du passé. Mieux, laretrouve de sa superbe après un Mondial brésilien et un Euro français ratés. Pourtant, au soir d’un succès convaincant face aux Bleus (0-2), Gerard Piqué ne peut s’empêcher de découper à la machette le Real Madrid . «, évacue-t-il d’emblée dans les coursives du Stade de France avant de se reprendre.» Obsessionnel à l’heure d’évoquer l’ennemi madrilène, le Catalan reçoit en retour quolibets et moqueries de la part des joueurs et dirigeants castillans. Un retour de bâton prévisible qui, néanmoins, n’enlève rien à la véracité des propos du. Car oui, depuis la prise de pouvoir de Florentino Pérez , la loge d’honneur du Santiago Bernabé u se révèle être l’un des centres de décisions les plus influents d’ Espagne Le sujet, rarement évoqué par les médias d’outre-Pyrénées, n’en demeure pas moins brûlant. Pour ainsi dire, aucun des principaux journaux du pays, du très partisanau généraliste, ne s’égare à évoquer le pouvoir de la tribune présidentielle du Santiago Bernabé u. Ce qui n’est pas le cas du très sérieux sitequi, en enquêtant sur le très juteux business de Florentino Pérez , s’est retrouvé interdit d’entrée au stade et d’accréditation pour les rencontres. «, entame Nacho Cardero, journalistedudit site d’informations.» Rien d’étonnant, donc, à ne voir aucun gratte-papier relancer le président blanc lors de sa dernière conférence de presse. Face au tout-puissant PDG d’ACS, société de construction qui compte 110 000 employés et engendre 16 milliards d’euros annuels, l’omerta est de rigueur.Pourtant, le stade Santiago Bernabé u n’a pas toujours ressemblé à cette zone d’influence. Ce que détaille un ancien employé du club sous couvert d’anonymat au: «» Pour preuve, le mythique président du Real déclarait au milieu des années 70 que «» Ce jour intervient en 1998, lorsque après des années de mauvaise gestion de Lorenzo Sanz, Florentino Pérez prend les commandes du club. Dès lors, le politicien frustré et géant du BTP convertit la loge d’honneur de l’antreen la plus grosse zone d’influence d’ Espagne "super-tribune", enchaîne cette fois un ancien dirigeant du Real, toujours cité par» Idem, il profite de chaque fin de match pour descendre dans les vestiaires avec les enfants de ses invités de luxe.Une manière comme une autre d’amadouer ses proies, et qu’importe que cela déplaise aux joueurs et au staff technique. De fait, Florentino Pérez se veut chef d’orchestre de sa tribune. Il y installe ses hôtes, les gave des meilleurs mets madrilènes et y décide les plus gros contrats de sa société de BTP. Le tout aux frais du Real Madrid , bien entendu. Légal, mais contraire à l’éthique et ses propres propos, le système de Florentino Pérez est un mélange des genres qui n’étonne plus personne. Sauf les vierges effarouchées qui crient au scandale lorsque la grande gouaille de Gerard Piqué s’en fait l’écho.