Quand la violence a écourté le jubilé de Kempes

Cela devait être une fête. Un jubilé, à domicile, pour Mario Kempes, l'homme qui a donné à l'Argentine sa première Coupe du monde. Mais ce 8 février 1995, à Rosario, la fête a très mal tourné.

« C'est un clasico, bordel ! »

But de la tête et objets contondants

Marcelo Assaf, avec Thomas Goubin

Propos de Kempes recueillis par MA. Autres propos tirés d'El Grafico.

Bonne humeur, tour d'honneur, complicité des adversaires envers l'honoré du jour, voilà ce qui caractérise, partout dans le monde, un jubilé. À un moment, l'émotion s'invite aussi, souvent quand le vétéran quitte la pelouse avant le coup de sifflet final, la fin de sa vie sur les terrains, la fin d'une époque aussi, s'il a marqué son temps. C'était évidemment le cas de Mario Alberto Kempes, meilleur buteur du Mondial 78. Un avant-centre athlétique, opportuniste, et létal. Idole de Valence, de la sélection argentine, et de Rosario Central, où il avait planté 97 fois en 123 matches entre 1974 et 1976, avant d'être transféré pour une somme record en Espagne.Quand Rosario Central se décide à lui rendre l'hommage qu'il mérite, Mario Kempes a 41 ans, et a arrêté sa carrière depuis deux ans, dans l'anonymat du championnat autrichien. Pas question toutefois de réunir les glorieux anciens pour lui tapoter affectueusement la crinière, il est décidé de replonger El Matador dans l'ambiance électrique du clasico de Rosario, qui oppose Rosario Central à Newell's Old Boys. Est alors mis à profit une tradition argentine, celle de jouer des clasicos amicaux en période estivale, moment de trêve ou d'intersaison du football local. Problème : un clasico à Rosario, ville qui s'est gagnée le surnom pas vraiment engageant de « Chicago argentine » , n'est jamais amical. C'est d'ailleurs ce qu'avait clairement annoncé l'entraîneur de Newell's alors qu'il avait été question de profiter de l'occasion pour que les Leprosos imitent les Canallas et fassent jouer Roque Alfaro, idole du club. «s'était opposé Castelli.» «se souvient Kempes,Au Gigante de Arroyito, le stade de Central, tout avait commencé dans la parfaite normalité d'un jubilé. Une plaque commémorative avait été remise à Kempes, et le public avait salué l'entrée du jeune retraité en scandant des «» sous une pluie de. «» , se souvient le meilleur buteur du Mondial 78, qui avait inscrit neuf buts en quinze clasicos quand il défendait le maillot des Canallas. Près de vingt ans plus tard, Kempes ne ressemble toutefois plus à l'épouvantail qu'il était pour Newell's, même s'il continue de s'entretenir depuis qu'il a raccroché les crampons. «dit-il,En tribunes, l'esprit de concorde ne règnera jamais. Dès le début de la rencontre, des projectiles commencent à être échangés entre supporters de Central et de Newell's, et la police intervient. Avant même le coup d'envoi, des incidents avaient été à déplorer aux alentours du stade. Quarante supporters seront détenus, et six autres pour avoir tenté de rentrer au stade avec des objets contondants. La situation deviendra incontrôlable à partir de la 25minute, moment où un scénario hollywoodien commence à s'écrire sur la pelouse. Mario Alberto Kempes devance le gardien de Newell's et ouvre le score de la tête. «déclara alors le goleador,Approché par Central pour un retour aux sources quand il avait raccroché les crampons, le très mesuré Kempes ne regretta sans doute pas son choix en voyant les événements dégénérer en tribunes. Au retour des vestiaires, le jeune Roberto Abbondanzieri, alors gardien de Central, voit ainsi sa surface inondée de projectiles. Le défenseur, Jorge Balbis, reçoit, lui, directement au niveau du cou, une bouteille en verre. Une échauffourée se forme sur le terrain entre les deux équipes. Quelques bouteilles supplémentaires atterrissent sur le terrain et l'arbitre décide de mettre fin aux festivités. Le match hommage à l'un des plus grands joueurs argentins de tous les temps ne pourra pas se terminer. «se rappelle Kempes.» Si la fête a été gâchée, pour les fans de Rosario Central, ce match reste toutefois un grand souvenir, pour avoir pu se payer Newell's sur un but d'un retraité. Dans la foulée de la rencontre, l'idée d'un retour de Kempes est même mise sur la table. «déclara alors l'entraîneur de Central, Pedro Marchetta.» Finalement, Kempes, aujourd'hui consultant pour ESPN, depuis Bristol (Connecticut), reviendra bien sur les terrains, mais dans un petit club chilien (Club Deportivo Arturo Fernandez Vial), avant un dernier tour de piste exotique, en Indonésie (Pelita Jaya, 1996). Loin, très loin de l'Argentine, et de la violence de ses tribunes, mais là où un tour d'honneur est loin d'avoir la même saveur.