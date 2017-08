Quand la tête d'un joueur se retrouve à la place du ballon

Vidéo

À bout portant.Dans la nuit de mercredi à jeudi, le club chilien d'Antofagasta a pris une option sur sa qualification pour le prochain tour de la Coupe du Chili , grâce à une victoire sur San Marcos de Arica (4-0). Mais la soirée desn'a pas été parfaite. Après treize minutes de jeu en deuxième mi-temps, l'héroïque Sebastián Villegas s'est employé à soulager sa défense d'une tête salvatrice. Sauf qu'un joueur de San Marcos avait armé sa frappe, et a envoyé un gros coup de pied dans la trogne du pauvre défenseur d'Antofagasta. Le joueur a fini sa soirée à l'hôpital et souffrait de plusieurs fractures du mandibule et de troubles de la vue.Certainement une des plus belles traduction de la Grinta sud-américaine et du dévouement à son équipe.