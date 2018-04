Quand la Real Sociedad ne savait pas perdre

Depuis la saison 1979-1980, le record d’invincibilité de la Real Sociedad, qui s'élève à 38 journées sans la moindre défaite en Liga, tient bon. À l'occasion de la réception de Valence aujourd'hui, le Barça a l'occasion d'effacer ce record des tablettes. Il est donc l'heure de rendre hommage à cette équipe de la Real Sociedad.

« Quand vous ne savez pas quoi faire du ballon, passez-le à Ufarte »

Polémiques madrilènes, colique et chute au Sánchez-Pizjuán

Gorriz : « Cette invincibilité nous a donné deux leçons »

Par Antoine Donnarieix

Le FC Barcelone et le Real Madrid , les deux ogres contemporains de la Liga espagnole, s’étaient lancés à la poursuite de ce record comme Long John Silver chasse un trésor. Devenir le club à la plus longue série d’invincibilité offre un prestige non négligeable à l’échelle nationale. Jusqu’au week-end dernier, ce record était la propriété d’une seule équipe en Espagne : la Real Sociedad . En l’occurrence, l’actuel treizième de Liga. À la fin des années 1970 pourtant, la Real était un collectif redouté dans toute l’ Espagne . «, détaille Roberto López Ufarte dans un bon français.» Un onze à la réputation bientôt invincible.Bien entendu, ce 4-4-2 possédait son commandant de bord : Alberto Ormaetxea . Décédé en 2005, ce mâle alpha reste bien vivant dans les mémoires de ses matelots. «, évoque Alberto Gorriz, recordman du nombre de capes sous le maillot de la Real avec 599 apparitions au compteur.» À l’entraînement, le coach est adepte de la rigueur. «, poursuit le milieu offensif natif de Fès. "Quand vous ne savez pas quoi faire du ballon, passez-le à Ufarte, il saura quoi faire."Le dimanche 29 avril 1979, la Real Sociedad démarre son parcours homérique. La victoire 1-0 face au FC Valence lance lesdans une série de quatre victoires et deux nuls. Les Basques terminent quatrièmes de la Liga derrière le Real Madrid , le Sporting Gijón et l’ Atlético de Madrid, et ce, grâce à une victoire acquise sur le terrain du FC Barcelone (1-3). Jesús María Satrústeguí faisait partie des joueurs ciblés par le Real ou le Barça à l’intersaison, mais sa fidélité envers son club formateur et ce «» est restée plus forte. «, rembobine le meilleur buteur de l’histoire de l'» Défendre avec entrain pour fatiguer le rival et le maîtriser : la stratégie de la forteresse impénétrable gonfle avec succès.Pour l’exercice 1979-1980, la Real s’installe dans le haut du tableau, enchaînant quatre victoires et quatre nuls. Au soir de la neuvième journée, la voilà même dans le duo de tête, où elle s’engage dans un chassé-croisé avec le Real Madrid . Sa faiblesse ? Ne jamais avoir remporté la Liga. Ses forces ? Un total de 20 buts encaissés durant l’intégralité du championnat, doublé d’une capacité à contraindre au score de parité. «, contextualise Gorriz.» Le 23 mars 1980, la Real Sociedad manque de distancer la Maison-Blanche au Bernabé u dans un final haletant. Un tournant pour Ufarte. «Toujours dans le sillage de la Real, lesjubilent au terme de l’avant-dernière journée du championnat. Le 11 mai 1980, le FC Séville agresse la Real pour terminer la rencontre à neuf contre onze, mais s’impose aux forceps grâce au doublé de Daniel Bertoni (2-1), une première depuis 38 rencontres consécutives. Vainqueur de son côté, le Real Madrid passe en tête au classement et file vers un nouveau titre en Liga. «, décrit Ufarte.» Les dégâts sont visibles : le convalescent Ufarte pleure dans une émission radio en direct, tandis que sur la pelouse du Sánchez-Pizjuán, le colosse Arconada est inconsolable.Le Real sacré champion d’ Espagne , l’issue tragique de cette saison pour les Basques va prendre un goût plus amer quelques mois plus tard. «, affirme Ufarte.» Malgré 4 500 000 de pesetas touchées par les joueurs du FC Séville pour service rendu, la Real Sociedad prend sa revanche à la régulière dans la foulée avec deux Liga remportées, en 1981 et 1982. «, conclut Gorriz.» Une belle recette pour chambouler l’histoire.