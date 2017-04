Quand la police espagnole charge le parcage du Bayern

0

JD

Football-champagne, bière sans alcool et bagarre à l'ancienne.La mi-temps du quart de finale retour entre le Real et le Bayern était aussi intense que le fil du match. Sauf que les supporters bavarois se seraient bien passés de l'attaque policière dont ils ont été victimes.En effet, la police espagnole a chargé le parcage à coups de matraques et arraché une banderole accrochée par les fans du Bayern. Certaines victimes ont par la suite fait part de traces laissées par les coups reçus. En revanche, la raison de cette attaque n'a pas encore été précisée, la direction du Bayern elle-même n'ayant pas encore communiqué à ce sujet.Quoi qu’il en soit, hier, c'était la soirée double peine.