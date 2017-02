Quand la Coupe d'Europe sonne la fin de l'hibernation

Alors que leurs championnats entament leur troisième mois de pause, les clubs russes et ukrainiens doivent garder la forme pour jouer la Coupe d'Europe qui se déroule au beau milieu de leur repos. Entre préparation intensive, matchs amicaux en pagaille et météo capricieuse.

Des matchs, des matchs et encore des matchs

L’importance de la météo

Propos de Charles Kaboré et de Franck Dja Djédjé recueillis par SO.

5 décembre 2016, le FK Krasnodar s’apprête à jouer contre le Krylia Sovetov son dernier match de championnat avant celui du 5 mars 2017 face au Spartak Moscou . Une pause de trois mois due au froid polaire qui envahit la Russie durant cette période hivernale. Si le championnat russe hiberne durant trois mois, les clubs engagés en Coupe d’Europe ne sont pas pour autant en vacances. Car oui, à l’image du FK Krasnodar qui a joué les seizièmes de finale de Ligue Europa en février face au Fenerbahçe , certains clubs russes reprennent la compétition avant même la reprise du championnat. Une anomalie que la Russie partage entre autres avec son voisin ukrainien qui, lui, s’offre une pause de deux mois et demi durant l’hiver.Arrivé en Russie en février 2013, Charles Kaboré vit actuellement avec le FK Krasnodar sa troisième campagne européenne russe. L’ancien milieu de terrain raconte comment les joueurs vivent la pause d’inter-saison : «» Des propos confirmés par Franck Dja Djédjé passé par le club ukrainien du Tchornomorets Odessa entre 2012 et 2014 : «Une préparation intensive obligatoire pour ne pas être largué lors du seizième de finale de Ligue Europa. Alors, pour être prêt à reprendre la compétition directement par un match de Coupe d’Europe et l’intensité qui va avec, l’entraînement se durcit. Charles Kaboré raconte : «» L’ancien ailier du Paris Saint-Germain est d’accord avec le milieu burkinabè : «Si les clubs russes ou ukrainiens s’offrent une petite pause hivernale, les autres équipes européennes, elles, continuent d’enchaîner les matchs. Ces trois mois sans compétition seraient ainsi problématiques pour Franck Dja Djédjé : «» L’ancien milieu de terrain marseillais, Charles Kaboré, n’est pas forcément du même avis : «Si toutes les équipes préfèrent habituellement recevoir lors du match retour, Charles Kaboré pense, lui, différemment en raison de la météo : plus le match est tôt et plus il fait froid en Russie . Et le milieu de terrain du FK Krasnodar sait de quoi il parle, le froid est un paramètre à prendre en compte : «(23 novembre 2010, victoire 3-0 de l’OM, ndlr),» Vrai, lors de la victoire du FK Krasnodar face au Fenerbahçe le 16 février dernier, le thermomètre affichait un bon -2°C, contre 6°C si le match avait lieu une semaine plus tard. Des températures qui n'empêchent pas les nombreux Brésiliens présents en Ukraine et en Russie de briller sur la scène européenne, et ce, même après une pause de deux mois et demi.