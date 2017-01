Quand l'OL a raté Gabriel Jesus « pour moins d'un million d'euros »

1

Oups.Champion du Brésil en titre avec Palmeiras, MVP du dernier championnat brésilien , titulaire à la pointe de l'attaque de laet nouveau joueur de Manchester City, Gabriel Jesus aurait pu connaître un autre destin si l'Olympique lyonnais ne l'avait pas snobé. On est alors en septembre 2014, et le recruteur des Brésiliens à l'OL, Marcelo, propose l'attaquant, alors âgé de dix-sept ans et qui coûte «» . Bien loin des trente-deux millions d'euros déboursés par Manchester City cet été Dans une interview accordée à, Marcelo se rappelle : «Il faut dire que l'OL n'en avait pas besoin, puisque le club venait de récupérer Mohamed Yattara.