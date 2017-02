Quand l'AZ détruisait les rêves européens du FC Sochaux

La semaine dernière, l'Olympique lyonnais a gagné 4-1 contre l'AZ en seizièmes de finale de Ligue Europa. Pas une raison pour crier victoire néanmoins. Tout d'abord, ce score ne reflète en rien la physionomie du match. Ensuite, l'AZ a déjà bu les larmes d'une formation française par le passé en Ligue Europa. C'était en 1981, la compétition s'appelait alors Coupe UEFA, et la victime FC Sochaux.

182

Youtube

Un « petit poucet » contre le quatrième club des Pays-Bas

« On se sentait invincibles »

Youtube

Patrick Revelli en arrière droit

Pénalty non sifflé et excédent de champagne

Youtube

Par Matthieu Rostac, à Amsterdam

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

10 décembre 1980, stade Auguste-Bonal. Les pieds dans la neige, avec ses mitaines blanches, Patrick Revelli secoue les bras comme un mauvais smurfeur. Il n'en peut plus. «Téléfoot» , raconte aujourd'hui l'intéressé, 65 ans, rigolard. Une autre image restera encore plus longtemps imprimée dans la rétine des fans de football français : en huitièmes de finale de Coupe UEFA, le modeste FC Sochaux vient de terrasser l' Eintracht Francfort , tenant du titre. 2-0, doublé de Revelli qui «» .À l'aller, les Allemands l'avaient emporté 4-2. «, poursuit l'ancien attaquant moustachu de Saint-Étienne.» Pas même certains supporters de Sochaux qui avaient demandé à être remboursés lorsque la neige s'était abattue sur le Doubs ce soir de décembre 1980. Une neige pourtant salvatrice, selon Abdel Djaadaoui, 362 matchs en défense centrale des Lionceaux entre 1972 et 1982 : «» La presse française, plus concentrée sur le parcours de l' ASSE ou de Nantes également engagés en compétitions européennes, passe presque à côté du spectacle. «» , conclut Patrick Revelli.Rapidement, la France se met à croire à une nouvelle épopée française en Coupe d'Europe, après celle de Saint-Étienne en 1976 et Bastia en 1978. Les Lionceaux aussi. «» , se remémore Djaadaoui. Patrick Revelli, «» selon le défenseur algérien, reste prudent : «"Profitez des moments présents parce que c'est peut-être quelque chose que vous ne retrouverez plus !"Celui de Sochaux prendra fin à l'arrivée des beaux jours, en avril 1981. Après avoir disposé des Suisses du Grasshopper Zürich en quarts, Genghini, Rust, Anziani, Ruty et Stopyra sont les seuls Français encore en lice dans une Coupe d'Europe. Mais pour accéder à la finale, il faut battre l'AZ '67. Pas une mince affaire, lespossédant dans leurs rangs de nombreux internationaux néerlandais (Hovenkamp, Metgod, Kist, Peters) et «» , dixit Revelli. À l'heure d'affronter les Lionceaux pour le match aller, l'AZ est encore invaincu en championnat des Pays-Bas , ayant notamment infligé un 5-2 à Feyenoord . «» rappelle... Kristen Nygaard , désormais installé dans le Gard. Forcément, Revelli «» . En revanche, l'ancien milieu de terrain scandinave ne peut pas en dire autant de son adversaire sochalien. «Pas grave, le principal ennemi de l'AZ '67 étant... l'AZ '67, d'après Nygaard : «"Vous verrez, dans dix ans, on gagnera tout !"» Et pourtant, le FC Sochaux n'est pas loin de faire vaciller la confiance des Bataves. À Bonal, l'équipe du visionnaire René Hauss fait 1-1, et ce, malgré un effectif «» , selon Revelli, conséquence d'une lutte contre la relégation en championnat.Le tendon d'Achille d'Abdel Djaadaoui lâchera d'ailleurs à la 48minute du premier match contre l'AZ. L'Algérien fondra en larmes. «» , évoque celui qui est aujourd'hui recruteur pour le club jaune et bleu. Mais Revelli et les autres n'y voient pas un signe du destin : «Pour le retour à l'Alkmaarderhout, Sochaux doit faire avec des économies de bouts de chandelle : Djaadaoui absent, donc, mais aussi Bezaz et Anziani. «» , précise Djaadaoui. LesRomain Zandona ou Thierry Meyer débutent également la rencontre. C'est pourtant Genghini qui surprend l'AZ '67 en ouvrant le score dès la 9minute. Mais lesont changé leur tactique par rapport au match dans le Doubs. «» , se souvient Nygaard le passeur.Égalisation. La machine alkmaaroise est en marche : Jonker puis Peters portent le score à 3-1. Sur le dernier but de l'AZ, ce sont l'inexpérience en défense d'Ivezić et les jambes lourdes du briscard barbu Posca qui permettent au milieu néerlandais de marquer. Mais à la 80minute, Thierry Meyer réduit la marque. «» s'extasie Revelli. Les Sochaliens jettent leurs dernières forces dans la bataille. Trop tard. Les Néerlandais, roublards, cassent le jeu en commettant des fautes aux quarante mètres. Ceux qui avaient joué la montre face à Francfort se font finalement prendre «» dixit Revelli.Mais visiblement, le vrai fautif de ce soir du 22 avril 1981 était en noir et s'appellait M. Rainea. «, rembobine Revelli.» D'après Abdel Djaadaoui, les erreurs arbitrales en faveur de l'adversaire néerlandais avaient débuté dès le match aller à Auguste-Bonal. «, croit savoir l'ancien défenseur algérien.» , termine Revelli.En lieu et place, Sochaux rentre le visage long dans le Doubs pour affronter les ogres Monaco Nantes , Saint-Étienne et Lens et tenter de sauver sa saison 1980/81. Dur retour à la réalité. De son côté, l'AZ '67 aura l'insigne honneur d'affronter le tombeur de Saint-Étienne en Coupe UEFA, Ipswich Town. Mais avant ça, la formation batave sera intronisée championne des Pays-Bas . Mauvais timing. «» , s'enflamme Kristen Nygaard , avant de poursuivre, un peu plus sérieux : «