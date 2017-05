Quand l’Atlético renversait le Real en C1

Pour sa der européenne, l’antre de l’Atlético de Madrid souhaite tirer sa révérence par un succès face à l’ennemi merengue. Une fin que le Vicente-Calderón espère heureuse, tout autant que le peuple rojiblanco l’était en ce 7 mai 1959, date du seul succès des Colchoneros face au Real en terres européennes.

Quand le Real se mue en adepte du Cholismo

« Certains étaient amis »

Par Robin Delorme

Jamais, dans l’histoire de la plus grand compétition continentale, l’ Atlético de Madrid n'a mis à terre le voisin madrilène. En sept affrontements. Pis, ils ont déjà connu deux cruelles défaites en finale... Autrement dit, les chances de qualification pour le prochain rendez-vous de Cardiff sont minimes, à en croire le pedigree affiché par ces Matelassiers dans les derbys de Madrid européens. Ajoutez-y le cinglant revers de la demie aller (3-0) et la mission devient synonyme d’impossibilité. Sauf, peut-être, si ces Madrilènes du sud de la capitale se fient au seul précédent en leur faveur dans cette coupe aux grandes oreilles qui ne cesse de leur échapper. Ladite rencontre, également une demi-finale retour de C1 disputée le 7 mai 1959, fait resurgir le meilleur souvenir de l’Atlético face à son voisin de la Castellana. Un succès 1-0 qui, après le revers de l’aller au Bernabé u (2-1), fait presque basculer le rêve d’éliminer le Real en réalité. «» , rejoue Isacio Calleja, témoin privilégié de ce duel à ABC.Lorsque les deux clubs madrilènes se retrouvent pour cette demi-finale de l’édition 1958-1959 de la Coupe d’Europe, ils forment le duo des terreurs du continent. Quand le Real surfe sur ses trois C1 consécutives, l’ Atlético est alors tenant en titre de la Liga : autant dire que les deux voisins trustent tous les trophées et effraient chacun de leurs potentiels adversaires. De fait, lorsque le hasard du tirage au sort les oblige à s’affronter, aucune des deux équipes n’est à sa joie. «» , entame en préambule José Emilio Santamaria, ancien central et légende, dans les colonnes du même quotidien castillan. Ce à quoi son adversaired’alors, Isacio Calleja, rétorque : «(1960 et 1961, ndlr)» Alors que le Real s’affiche avec ses Galactiques d’avant l’heure, de Puskás à Di Stéfano en passant par Kopa, l’ Atlético s’avance avec sa flopée de produits locaux. Et de guerriers, déjà.Lors du premier round disputé au Santiago Bernabé u, le Real prend le meilleur sur l' Atlético . Une victoire, certes, mais sur la plus petite des marges (2-1) – avec des buts de Rial et Puskás côté blanc, et Chuzo côté rouge et blanc – qui permet aux Matelassiers de croire en leur chance pour la manche retour. Et ils font encore mieux qu’y croire. Poussé par les milliers de spectateurs du stade Metropolitano, ancêtre du Vicente -Calderón, l’Atlético réalise le match parfait face à un Real Madrid au style étrangement défensif. «» , conte alors le rédacteur dedans son compte-rendu. De fait, les multiples tentatives des hommes de Daucik, premier grand entraîneur de l’ Atlético , sont récompensées peu avant la pause quand Collar transperce les filets de Domínguez, portierLe second acte, bouillant en tribunes autant que sur le pré, reste dans la même lignée. Les contacts succèdent aux tacles, les 22 acteurs se neutralisent, et ce, jusqu’aux ultimes instants. Même une dernière tentative de Kopa, sur la barre transversale, ne permet pas de les départager.À l’époque, le règlement n’offre pas de valeur ajoutée au but marqué à l’extérieur, ce qui amèneetà se retrouver quelques jours plus tard à Saragosse pour un match d’appui. Le match de trop pour l’ Atlético . «, peste encore Isacio Calleja.» A contrario, les deux anciens rivaux regrettent l’hypocrisie du football actuel : «» Peut-être l’ingrédient secret qui a permis à l’ Atlético de battre, enfin, l’ennemien terres européennes.