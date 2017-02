Quand Joe Hart se fait piéger par une flaque

0

Joe Hart est définitivement un poissard, alors qu'il s'apprêtait à passer un dimanche après-midi tranquille, il a encaissé un but gag dont seul les gardiens anglais en ont le secret. Et le pire, c'est qu'il n'est même pas responsable.On joue les arrêts de jeu de la première mi-temps, le Torino mène à la marque 1-0, l'objectif pour les hommes de Sinisa Mihajlovic est clair : faire tourner le ballon, en attendant que l'arbitre siffle la pause. Des consignes qu'applique à merveille Arlind Ajeti, dans les derniers instants de la mi-temps, l'Albanais veut offrir une passe en retrait facile à négocier pour son gardien. Manque de bol, à l'entrée de la surface du Torino une flaque d'eau s'est constituée. Suffisant pour ralentir la balle, surprendre Hart, et surtout offrir à Manuel Pucciarelli le but de l'égalisation. Définitivement maudits, les joueurs du Torino vont, par la suite, rater un penalty.Avec ce match nul (1-1), le Toro prolonge sa série de cinq matchs sans victoire. Une défense qui prend l'eau, donc.