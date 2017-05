Quand Ivanka Trump fait connaissance avec Giorgio Chinaglia

E IVANKA TRUMP, GUARDANDO UNA FOTO DI GIORGIO CHINAGLIA, "CHE SANTO E?"......https://t.co/kTUyY8KMvR pic.twitter.com/hKHbRHWMXH — Io Nasco Qui (@IoNascoQui) 24 mai 2017

Pendant que Donald Trump rencontrait le pape François au Vatican, sa fille, Ivanka, a eu droit à un petit cours d'histoire de la Lazio Venue gouter aux joies de la cuisine romaine dans le restaurant «» avec son, Jared, elle a été d'emblée intriguée par une photo de Giorgio Chinaglia, mythique attaquant de la Lazio des années 70.Ivanka n'étant pas franchement branchée foot, elle demande au propriétaire; Luigina Pantalone : «» Ce dernier lui explique alors : «On ne va pas se mentir, Ivanka n'était pas non plus si loin que ça de la vérité : avec ses 122 pions plantés sous les couleurs, Giorgio est clairement une des plus grandes icônes de l'histoire de la Lazio