Quand Guidolin utilisait un fusil pour motiver ses joueurs

La belle époque.Jeudi, dans la presse italienne, Amauri , l'actuel joueur des New York Cosmos, a fait une révélation complètement folle. Dans les colonnes du, l'attaquant italo-brésilien raconte comment son ancien entraîneur à Palerme Francesco Guidolin , avait trouvé une méthode drastique pour encourager ses joueurs avant un match retour face à West Ham , lors de la Coupe de l'UEFA en 2006.Les Siciliens avaient remporté le match aller (1-0) et l'ancien coach de Swansea prenait la seconde manche très au sérieux. «, raconte Amauri "Nous les avons touchés, maintenant allons sur le terrain et finissons-les."La technique avait fonctionné, puisque Palerme avait écrasé le club londonien (3-0).Sampaoli pourrait s'en inspirer afin d'arracher la qualification pour le Mondial 2018 avec l' Argentine