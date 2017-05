Quand Gabriel Jesus peignait les rues

1

Pintando a rua para a copa de 2014 #tempodecriança #semprefuisonhador Une publication partagée par Gabriel Jesus (@dejesusoficial) le 29 Mai 2017 à 19h05 PDT

La rédemption de Jésus.Le mythe du footballeur brésilien qui part de la rue pour arriver au sommet, Gabriel Jésus n'est pas loin de l'incarner. En effet, il y'a maintenant trois ans, le joueur de Manchester City peignait les rues brésiliennes à l'occasion de la Coupe du Monde. Et le joueur de 20 ans a partagé ces moments via Instagram, avec un arrière goût de nostalgie.À l'époque, levenait d'avoir 17 ans et jouait pour les jeunes de Palmeiras.