Quand Falcao et Higuaín portaient le même maillot...

Plus qu’un simple match de Ligue des champions, la double confrontation entre Monaco et la Juventus rappelle surtout une époque où les attaquants vedettes des deux clubs, Radamel Falcao et Gonzalo Higuaín, évoluaient sous le même maillot. C’était entre 2005 et 2007, et River Plate continue sans doute de pleurer ses anciens atouts offensifs.

Faux duo

Passarella : « Cela a été un plaisir de les former »

Par Maxime Delcourt

C’était le match dans le match, le duel offensif annoncé et attendu par toute l’Europe du football. D’un côté, Radamel Falcao , cinq buts en neuf rencontres de Ligue des champions cette saison. De l’autre, Gonzalo Higuaín , cinq buts en dix apparitions en C1 et un statut de buteur en série à (enfin) confirmer lors de matchs décisifs. Sauf qu’avant d’être un concours de statistiques, le duel Higuaín-Falcao rappelle surtout les années passées par les deux gus sous le même maillot. C’était entre 2005 et janvier 2007 à River Plate, et beaucoup en Argentine semblent avoir oublié l’alliance des deux attaquants. Déjà parce que le club de Buenos Aires finit en 2005-2006 à une indécente sixième place, mais aussi parce que les supporters ne s’imaginaient sans doute pas une seconde que leurs atouts offensifs pèseraient aujourd’hui plus de 200 millions sur le marché des transferts.Il faut dire que les deux joueurs ont été vendus pour des clopinettes à l’époque (4 millions d’euros pour Falcao, 12 millions pour Higuaín) et qu’ils ne formaient pas à proprement parler un duo. Car si le Colombien, au club depuis 2001, s’impose assez facilement sur le front de l’attaque, au point d’être rapidement surnommé «» , l’Argentin, lui, est d’abord utilisé comme meneur de jeu. «(ancien de River Plate et sélectionneur argentin de 2011 à 2014, ndlr)"Pourquoi tu ne l’essayes pas en pointe ?" » , rappelait il y a quelques jours à laleur ancien entraîneur, Daniel Passarella. L’intuition relève alors du coup de génie : l’ Argentine et le monde entier découvrent alors un gamin obnubilé par le but, doué pour la mettre au fond.Il n’a que 19 ans, mais ses 17 buts sous le maillot de River Plate parlent pour lui. Son style, relativement différent de celui de Falcao, également. Si bien que les deux joueurs ne disputeront que très peu de matchs ensemble. «, confie ainsi Daniel Passarella, qui a d’ailleurs côtoyé le père de Pipita à River Plate.Ce que ne dit pas ici l’ancien sélectionneur de l’(1994-1998), c’est que l’Argentin profite avant tout d’une longue blessure du Colombien en janvier 2006 pour engranger de l’expérience et enchaîner les matchs en Primera División. Sur le terrain, ça n’aura donc jamais été l’entente parfaite entre Higuaín et Falcao. En coulisses, c’est pareil : que ce soit dans leurs hobbies (le tennis pour Falcao, probablement les plats en sauce pour Higuaín) ou dans leurs modes de vie, rien ne rapproche véritablement les deux joueurs, dont le maillot de River Plate semble finalement être l’unique point commun.