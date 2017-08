Quand Eyraud ne reconnait pas Jovetić dans un hélico

MR

« Mon président, ce Eyraud » .Voilà ce que vont se dire les supporters marseillais en entendant l'histoire racontée par le Daily Mirror . Quelques heures après avoir décliné les avances de l'OM et être annoncé à Monaco pour prendre la place de Mbappé , Stevan Jovetić se serait retrouvé dans le même hélicoptère par le plus grand des hasards que Jacques-Henri Eyraud , alors qu'ils se rendaient tous les deux dans la Principauté pour suivre le match entre l' ASM et l'OM (6-1). Sauf que le président marseillais n'aurait pas reconnu l'attaquant monténégrin et se serait lancé avec lui dans une discussion qui est rapidement devenue gênante.Toujours selon le média britannique, JHE aurait voulu lâcher un scoop à cet interlocuteur inconnu à ses yeux : son club allait recruter un certain Stevan Jovetić. Ce qui a dû forcément surprendre celui-ci, devant alors lui révéler son identité et mettre fin à la méprise. Vexé, le dirigeant phocéen se serait emporté, reprochant au joueur de ne pas avoir tenu sa parole, alors qu'une visite médicale était pourtant prévue le lendemain.L'histoire ne dit pas si Jacques-Henri Eyraud a préféré rentrer à pied après cette salle soirée.