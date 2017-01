Quand Draxler reprend du Khaled pour son bizutage

0

Welcome @draxlerofficial #icicestparis Une vidéo publiée par Blaise Matuidi Officiel (@blaisematuidiofficiel) le 7 Janv. 2017 à 4h53 PST

Draxler connaît ses classiques.Arrivé au Paris Saint-Germain lors du mercato hivernal, Julian Draxler s'est bien renseigné avant de débarquer en France. Alors au moment de préparer son bizutage, l'ailier allemand a listé le nom des chanteurs français. N'étant pas un grand fan de Michel Sardou et voulant se démarquer des autres footballeurs qui reprennent Maître Gims et Booba, le champion du monde 2014 a fini par choisir Jean-Jacques Goldman.Oui, mais voilà, n'arrivant pas à prononcer les paroles deou encore, Draxler s'est rappelé que JJ est aussi auteur. Et que ne fut pas sa surprise lorsqu'il vit que la célèbre chanson de Cheb Khaled,, fut écrite par Goldman. Ni une ni deux, Julian se lance devant ses coéquipiers qui filment ce grand moment de musique.Espérons tout de même pour le PSG que Draxler se débrouille mieux ballon au pied que micro en main.