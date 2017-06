Quand Cristiano acclame Ronaldo

Ronaldo Balon de Oro

Solo Ronaldo N'étant pas réputé comme le joueur le plus collectif qui soit, Ronaldo n'a pas arrangé sa réputation auprès de ses détracteurs. Lors de la célébration de la victoire en Ligue des Champions, ce dimanche, le Portugais, auteur d'une énorme finale, était évidemment ovationné par les supportersprésents. Pas très collectif, le Ballon d'Or portugais a pris le micro au milieu de ses coéquipiers pour ensuite reprendre le chant à sa gloire : «» . Pour la jouer fairplay, n'oublions pas qu'avant cet Ronaldo a remercié le staff et ses coéquipiers dans un discours.Désormais, tout le monde attend la réaction du plus grand hater du Real Madrid , Gérard Piqué.