Quand Conceiçao avait fait mal à l'OM

Désormais coach du FC Nantes, Sergio Conceiçao avait déjà affronté l'OM. C'était en 1999, à l'époque où il portait le maillot de la Lazio.

0

Un Sergio peu inspiré

Après les ratés, le but

Par Eric Maggiori

Porato, Perez, Gallas, Berizzo, Fischer, Brando, Luccin, Dalmat, Pires, Dugarry, Diawara. La première fois que Sergio Conceiçao a affronté l' Olympique de Marseille dans sa carrière, le onze phocéen ressemblait à ça. A l'époque, Conceiçao était rasé de près et portait à merveille la raie gominée sur le côté. Il venait d'avoir 25 ans, était dans la force de l'âge et probablement déjà à l'apogée de sa carrière. Nous sommes le 24 novembre 1999. Le Stade Vélodrome accueille un choc de Ligue des Champions : OM- Lazio , première rencontre de la deuxième phase de poules de C1. La Lazio fait clairement figure d'ogre. Vainqueur de la Coupe des Coupes en mai 1999 et de la Supercoupe d'Europe en août de la même année, les Romains visent désormais la Ligue des Champions. Pas étonnant, dès lors, que Sven Goran Eriksson aligne pour cette rencontre son équipe-type. Avec, au milieu de terrain, un certain Sergio Conceiçao , donc.Pour la Lazio , le moment est spécial. Trois jours plus tôt, les Laziali ont concédé leur première défaite de la saison toutes compétitions confondues en se faisant dérouiller lors du derby romain (4-1 score final, 4-0 après 30 minutes de jeu). Le mal de crâne est donc encore présent, et ce match face à l'OM doit permettre à la troupe romaine de se remettre à l'endroit. Mais le traumatisme du derby est bien présent et, lors des premières minutes, c'est bien l'OM qui met la pression. Dès la 5e minute, Kaba Diawara croit même ouvrir le score mais son but est annulé pour un hors-jeu millimétrique. La défense de la Lazio est en difficulté, encore sonnée par les quatre buts encaissés quelques jours plus tôt.En face, Marseille tente tant bien que mal de faire le jeu, mais va laisser le temps à son adversaire de prendre confiance. Après trente minutes de jeu, ça y est, la Lazio a repris le contrôle du ballon et les Phocéens ne le reverront plus. Heureusement pour eux, Sergio Conceiçao est peu inspiré ce soir. Déjà buteur à neuf reprises depuis son arrivée à Rome un an et demi plus tôt (honorable pour un ailier), le Portugais rate tout en cette fin de premier acte. Il est pourtant servi deux fois idéalement par Salas, mais refuse de faire du mal à Porato.En seconde période, les Biancocelesti repartent avec d'autres intentions. Ils se savent supérieurs aux Marseillais, et doivent désormais concrétiser leur domination. Et si ce n'est pas Conceiçao, ce sera un autre milieu de terrain, Dejan Stankovic , qui s'en chargera. A la 64e minute, d'un joli coup de tête, le Serbe ouvre le score et plonge le Vélodrome dans le silence. A 1-0, la Lazio a désormais une emprise totale sur la rencontre, même si sa charnière centrale Mihajlovic-Nesta continue d'afficher un manque de sérénité inhabituel.C'est finalement à la 77e minute que le premier rendez-vous entre Sergio Conceiçao et l'OM va tourner à l'avantage de l'actuel coach du FC Nantes . Salas part dans le dos de la défense, à la limite du hors-jeu, et sert intelligemment Conceiçao qui, cette fois-ci, n'a pas le droit de rater et pousse juste le ballon au fond des buts vides. Il s'agit là du deuxième but de sa carrière en Ligue des Champions, le premier ayant été inscrit quelques semaines plus tôt face à Maribor (4-0). Les Romains s'imposent 2-0 au Vélodrome, et effacent ainsi les fantômes du derby.Quelques semaines plus tard, au match retour, ils atomiseront l'OM 5-1 au stadio Olimpico grâce à un quadruplé de Simone Inzaghi , l'actuel coach... de la Lazio . Il ne manquait plus que Rudi Garcia eut été milieu de terrain de l'OM à l'époque pour compléter le tableau...