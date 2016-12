Quand City ne respectait pas le salaire minimum anglais

0

Avant de se faire racheter en 2008 et de devenir l'un des pontes de Premier League, Manchester City affichait un tout autre visage : celui d'un club anglais modeste.Ainsi lorsqu'en 2006, le club jette son dévolu sur Hatem Trabelsi qui vient de disputer le Mondial allemand avec la Tunisie , City ne compte pas se ruiner, d'autant plus que le joueur est connu pour ses blessures à répétition. Alors, à l'instar de ce qu'a fait Marseille avec Abou Diaby , les dirigeants proposent au défenseur un contrat spécial : il ne sera payé que s'il prend part aux rencontres des. Le deal prévoit alors que le joueur touche 15 000 livres pour chaque match disputé, sans aucun salaire fixe.Sauf que comme le révèle leen s'appuyant sur les documents de Football Leaks, techniquement, le contrat était illégal, puisqu'un salaire minimum de 5,35 livres par heure était en vigueur en Angleterre à l'époque. Hors la loi, Manchester City n'échappe pas au ministère du Travail anglais qui a contraint le club à résilier son contrat avec l'international tunisien. Victime collatérale de l'affaire, Trabelsi ne jouera plus à partir de mars et mettra fin à sa carrière un an plus tard après une pige à Al-Hilal FC en Arabie saoudite.Heureusement pour Pastore, le PSG n'applique pas la même politique salariale avec ses joueurs.