Quand Boateng pesait 95 kilos et buvait tous les soirs

Une vie de prince.Dans une interview donnée au, Kevin-Prince revient sur sa carrière quelque peu mouvementée, à mille lieues de celle de son demi-frère Jérôme. Formé au Hertha Berlin, il est transféré à Tottenham en 2007. Il a alors dix-huit ans et compte parmi les grands espoirs du football allemand. Mais une fois arrivé à Londres, tout bascule. Il n'entre pas dans les plans du coach Martin Jol et va commencer à mener une vie de bâton de chaise.» , se souvient l'international ghanéen. Une période durant laquelle il regrette de ne pas avoir été mieux entouré. «» .La libération viendra deux ans plus tard. Boateng est prêté à Dortmund, où il rencontrera Jürgen Klopp , «» .La suite sera faste. Milan AC, Genoa, Schalke 04, Las Palmas... un parcours fait de hauts et de bas, aujourd'hui stabilisé. À vingt-neuf ans, Kevin-Prince Boateng pense déjà à l'après, comme agent. «» .Forte tête mais bon cœur.