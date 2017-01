Quand Ben Arfa se la joue journaliste

0

Dans "Soir de Coupe", Ben Arfa a demandé à l'entraîneur de Bastia pourquoi il avait opté pour une défense à 5 ! #PSGSCB pic.twitter.com/oF1e6StEmQ — Eurosport.fr (@Eurosport_FR) 7 janvier 2017

HBA > Daniel Lauclair.Quelques minutes après le coup de sifflet finale de la rencontre entre le Paris Saint-Germain et Bastia en Coupe de France, Hatem Ben Arfa et l'entraîneur corse, François Ciccolini, se sont retrouvés sur le plateau d'Eurosport. Assis tranquillement sur son fauteuil, avec le sourire de celui qui vient d'en coller sept à son adversaire, HBA interpelle François Ciccolini : «» S'en suit une discussion tactique assez surréaliste avec Ben Arfa qui ne lâche pas le morceau.En revanche, Hatem se demande toujours qui sont Pierre et Paul.