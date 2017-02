Quand Batshuayi ferme des bouches

0

@mbatshuayi Zaza has played more minutes in the league this season than you have, let that sink in — Callumfitzer (@callum11fitzer) 12 février 2017

@callum11fitzer and I still scored more than him ... let that sink in 😘😘 good night bro — Michy Batshuayi (@mbatshuayi) 12 février 2017

JD

Jouer ou marquer, il faut apparemment choisir.Les statistiques sont formelles. Depuis le début de la saison, Michy Batshuayi est unqui n'a rien de. En seize apparitions avec lesen championnat, l'attaquant belge n'a cumulé que 93 minutes de jeu. Le lien avec Simone Zaza ? Aucun. Ou presque. Un fan de West Ham, le club où était basé l'Italien avant le mercato hivernal, s'est permis de souligner son temps de jeu depuis son arrivée à Valence le mois dernier. Cent quarante-huit minutes en quatre matchs, avantage Zaza.Une pique pour laquelle Batshuayi ne s'est pas laissé démonter. L'ancien Marseillais a rappelé à l'impertinent que si ses apparitions étaient plus rares, cela ne l'avait pas empêché de marquer plus que Zaza. Un but à zéro pour être précis. Cela reste peu, certes, mais Michy a prouvé tout son talent dans l'art de la répartie.