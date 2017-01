Quand Balotelli chambre le PSG

3

#oublierpas Bonne nuit! Good night Une vidéo publiée par Mario Balotelli (@mb459) le 5 Janv. 2017 à 10h39 PST

En 2017, Mario a visiblement décidé d'être encore plus chambreur.Ce jeudi soir, Mario Balotelli était présent à Paris pour aller défendre sa cause auprès de la Commission de discipline. S'il a finalement écopé de deux matchs de suspension , pour son coup de pied sur le défenseur bordelais Igor Lewczuk , l'Italien a profité de son passage dans la capitale pour se pavaner dans les rues parisiennes. Un moment qu'il a voulu faire partager à ses fans sur son compte Instagram, en lançant au passage une petit pique au PSG en rappelant le classement de Ligue 1 : «Ah pour chambrer il y a du monde, mais lorsqu'il faut marquer un but ailleurs que dans les Alpes-Maritimes, il n'y a plus personne.