Quand Bailly envoyait un kick à Zlatan

Hope you're almost ready to return, @Ibra_official, I'll be right here! 😎👊🏾 pic.twitter.com/LHMS6StsXO — Eric Bailly (@ericbailly24) 20 août 2017

Le jour où un homme a osé se mesurer au Z est arrivé.Alors que pour la chaine ESPN, Zlatan Ibrahimovic serait en passe de prolonger d'une saison son contrat avec MU, le Suédois a posté hier, une vidéo de lui en train d'envoyer des coups de pied retournés dans un sac de boxe.La séquence a fait réagir Eric Bailly qui a répondu en postant une vidéo - capturée la saison dernière -, où il mettait quelques brins amicaux au Z dans les vestiaires de United. Mais on ne s'attaque pas impunément à Zlatan, et l'Ivoirien n'a eu d'autres choix que de détaler comme un lapin, pour ne pas subir les représailles du meilleur buteur de l'histoire du PSG.Ce ne sera pas un hasard si quelques jours après l'officialisation de la prolongation de Zlatan, on apprend que Bailly a été transféré à Dortmund.