Quand Antoine et Wissam allaient danser à Paris

Dans la nuit du 13 au 14 octobre 2012, Antoine Griezmann, Wissam Ben Yedder et trois coéquipiers de l’équipe de France U21 décident de quitter leur hôtel situé au Havre pour monter dans un taxi et aller danser à Paris. Trois jours plus tard, les Bleuets s’écroulent en Norvège (5-3) et disent adieu à l’Euro 2013. Depuis, Grizou et WBY ont naturellement payé leur dette. Et, plus de cinq ans plus tard, s’apprêtent à rejouer au foot ensemble sous le maillot tricolore. Enfin.