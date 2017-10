Qualifications mondial 2018 : La centième de Modrić

66

Game mode: Big game today and very special for me! Game mode: Danas je velika utakmica i jako posebna za mene!

Le jubilé Luka Modrić.Luka Modrić est tout proche de disputer sa centième rencontre avec l'équipe nationale de Croatie ce soir, face à la Finlande en match de qualifications pour le Mondial 2018. «» , a déclaré le milieu de terrain de 32 ans. Il deviendrait le sixième joueur de sa sélection à atteindre les cent matchs, mais reste loin de son capitaine, Darijo Srna et ses 135 rencontres.Le milieu de terrain du Real Madrid , qui a déjà connu deux Coupes du monde et trois Euro, va tout mettre en œuvre pour valider le billet russe de la sélection au damier. Les Croates sont premiers de leur groupe, mais sont suivis de très près par l' Islande , la Turquie et l' Ukraine Un but de fou pour la centième ?