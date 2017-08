Qualif' au forceps pour le Gym tonique

Dominés une bonne partie de la rencontre sans être distancés, les joueurs de l'OGC Nice sont allés chercher une belle qualification au bout du suspense sur la pelouse de l'Ajax (2-2). L'histoire est belle pour le jeune Vincent Marcel, auteur du dernier but décisif en vue des barrages de C1.

Ajax 2-2 Nice

Une mi-temps anti-pain de mie : une bonne entame et puis rien

La tempête puis Vincent Marcel

Par Swann Borsellino

Le temps s’est arrêté trente secondes. L’occasion pour l’Amsterdam ArenA de rendre un hommage intense et émouvant à son Abdelhak Nouri . Le moment pour les joueurs de l’ OGC Nice de prendre un bon bol d’air entre deux applaudissements. 34, c’était le numéro du Batave de 20 ans. 34, c’est aussi le nombre de minutes qu’ont passé Français et Hollandais à se tirer la bourre. Et si les Niçois apprécient ce court, c’est simplement parce que depuis quelques minutes, les joueurs de l’ Ajax ne les laissent pas respirer. Ce sera le cas pendant la quasi-totalité de la rencontre. Mais capables de plier sans rompre malgré une équipe batave franchement impressionnante pendant une heure, les Azuréens l'ont fait. Grâce à l'entrée folle de Vincent Marcel et son nom à figurer sur une carte bleue «» et à l'immense talent de Jean Michaël Séri, auteur d'une talonnade magique. Le Gym verra les barrages de la Ligue des Champions.Les hommes de Favre ne pouvaient pourtant pas rêver meilleure entame. Complètement dans leur sujet, les Niçois envoient du Gym 2016-2017 pour entrer en matière. Avec Séri à la baguette et un trio Srarfi-Eysseric-Pléa incisif, les coéquipiers de Dante marquent de leur empreinte les premières minutes. C’est sur l’une de leurs actions rondement menées qu’Eysseric sort parfaitement le ballon, combine avec Pléa qui trouve Lees-Melou en profondeur. Parti à la limite du hors-jeu, l’ancien Dijonnais la joue solo et frappe. Sa tentative du gauche est repoussée par Onana, mais Souquet, en position idéale pour recevoir un centre, se charge de terminer le boulot. On joue depuis trois minutes à peine et Nice a déjà fait le plus dur en marquant, se dit-on. Mais même si les minutes qui suivent sont encore bonnes de la part des Azuréens, Pléa, bien servi par Srarfi, et Séri sur coup franc n’arrivent pas à faire le. C’est le début de la tornade hollandaise avec comme principal instigateur Justin Kluivert, 18 piges. Vif, malin et surtout omniprésent, le gamin montre après un match aller compliqué qu’il est bien plus que le fils de Patrick. Au cours d’une partie tendue où les cartons jaunes pleuvent, les Bataves imposent désormais leur jeu. Pressés à la gorge, les Niçois s’en sortent miraculeusement grâce à Cardinale puis Dante , mais courbent l’échine sur une perte de balle de Pierre Lees-Melou . Auteur d’un tacle assassin quelques minutes auparavant, Ziyech envoie une balle parfaite pour Van de Beek qui dégaine un contrôle, rappellant aux anciens que ce pays a enfanté Dennis Bergkamp . Suffisant pour s’ouvrir le but et tromper tranquillement Cardinale. Dès lors, le vrai mérite niçois est de ne pas plier face aux assauts répétés de Kluivert, qui transforme Malang Sarr en Bouna sur son côté droit. C’est sur une passe dud’Amsterdam que Viergever se présente face à Cardinale dont la sortie peu académique fait le boulot. L’ultime frisson français avant une pause dont ils ont bien besoin.Une pause qui ne change cependant strictement rien. Repartis comme ils ont fini le premier acte, les Bataves manquent l’ouverture du score dès le retour des vestiaires. Bien placé sur un corner renvoyé par la défense française, Van de Beek se fend d’une volée parfaite que Cardinale détourne admirablement. Malheureusement pour le Gym, leur gardien ne fait que repousser l’échéance. L’inévitable arrive quelques minutes plus tard sur une inspiration géniale de Ziyech. Bien aidé par son pied gauche magique, l’international marocain décoche une ouverture parfaite à destination de Viergever. Parfaitement lucide, le latéral remet de la tête dans l’axe pour Sanchez qui marque tranquillement. Émoussé par leurs efforts, les Ajacides baissent le pied mais les Niçois peinent à en profiter. L'entrée de Marcel dynamise bien le côté gauche mais les ouailles de Favre redoublent les passes et multiplient les centres sans trop parvenir à inquiéter Onana. Seule vraie frayeur pour le portier Camerounais : un bon centre de Dalbert que Lees-Melou voit passer devant lui sans se jeter. Mais si le rythme de la rencontre baisse, Nice recommence à exister. Sur une action anodine, Pierre Lees-Melou perd le ballon, lequel revient dans les pieds niçois et Séri, qui déboule à pleine balle, est servi en profondeur. Avec Onana dans ses pieds, l'Ivoirien sort une talonnade géniale qui trouve Vincent Marcel dans la surface. Le gamin ne tremble pas et offre à Nice le but de la qualification. Le Gym verra les barrages de la LDC. L'histoire est déjà belle.