Quagliarella, enfin libéré

Rentrer à la maison a toujours une saveur unique, surtout pendant Noël. Mais ce coup-ci, le retour à Naples de Fabio Quagliarella sous le maillot de la Sampdoria a quelque chose de vraiment différent.

Par Antonio Moschella

Stadio San Paolo, janvier 2016. Maillot du Torino sur le dos, Fabio Quagliarella vient d'égaliser sur penalty face au Napoli, son ancienne équipe. Ses mains et son visage demandent pardon à un public qui le siffle copieusement, comme toujours depuis sa « fuite » lors de l'été 2010. Cette année-là, il avait quitté Naples pour Turin, mais côté Juventus , une véritable trahison selon l’évangile du supporter napolitain. Or, Fabio Quagliarella avait lui-même déclaré être un supporter invétéré du Napoli, d'où l'incompréhension et la colère deslors de son départ chez l'ennemi éternel. Presque sept ans plus tard, la fin d'une enquête de police révélait la raison de cette signature à la Juventus : l'attaquant avait en réalité été harcelé par un policier. Ce dernier avait réussi à obtenir sa confiance, devenant même un ami intime, avant de lui envoyer plusieurs menaces anonymes qui allaient lui rendre la vie impossible. La vérité a éclaté, et le peuple napolitain a compris. Ce samedi, Quaglia va donc revenir pour la première fois dans son stade adoré avec un lourd poids en moins sur les épaules. Le poids d'une faute qu'il n'avait pas commise.Le public du San Paolo est donc maintenant prêt à lui rendre hommage et lui pardonner. Enfin. Ce qui tombe bien, puisque le joueur, aujourd'hui à la Sampdoria , est en train de réaliser l'une des meilleures saisons de sa vie. Libéré, affûté, et auréolé, depuis cet été, d'un titre honorifique de meilleur buteur de Serie A en activité (117 pions, six de plus que Giampaolo Pazzini ), Quagliarella tourne depuis août à une moyenne d'un but toutes les 147 minutes, et est impliqué sur 14 des 30 buts inscrits par la Samp. À tel point qu'au moment où Arek Milik, l'avant-centre du Napoli, s'est à nouveau gravement blessé au mois de septembre, la rumeur d'un retour dans son club de cœur au mercato de janvier s'est faite de plus en plus insistante. Buteur plein d'expérience capable de jouer partout dans une attaque à deux ou à trois, le natif de Castellammare di Stabia semblait en effet le candidat idéal pour rejoindre le Napoli de Sarri. Une suggestion romantique avant tout, mais pas forcément incohérente d'un point de vue sportif. Mais cette hypothèse reste pour le moment utopique, et Fabio , capitaine de la Sampdoria , ne bougera a priori pas de Gènes. Du moins, pas en janvier.Sept ans après avoir laissé sa ville, c'est un footballeur mature à tous points de vue qui sera l'un des protagonistes d'un match crucial pour les deux équipes. Une preuve de cette maturité ? Fabio a été invité par une association sportive napolitaine pour recevoir un prix lors d'un événement organisé ce vendredi à 18h, la veille du match. Honoré, le joueur a toutefois décliné l'invitation, argumentant qu'il souhaitait «» . Un signe qui montre toutefois qu'il ressent encore la pression d'un retour au San Paolo, un «» dans lequel il se sent encore un peu étranger. Jusqu'au moment de la rédemption, jusqu'au moment où il entrera dans son stade, il regardera la Curva et le fera en tant qu'homme libéré. En tant que supporter napolitain, comme ceux qui le regardent depuis les tribunes. Pour lui offrir enfin le respect qu’il mérite.