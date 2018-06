Qu'est-ce qu'une bonne contre-soirée ?

La Coupe du monde ? Du côté du Real Madrid, on n'en a rien à carrer. Ce jeudi à 19 heures, jour de l'ouverture du Mondial russe, la Maison-Blanche a décidé de présenter son nouveau coach Julen Lopetegui. Autopsie d'une bonne contre-soirée.

1

Créer une « alternative »

Entre anticonformisme et frustration

Par Kevin Charnay et Theo Denmat

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce jeudi 14 juin depuis 16h30, la planète football a les yeux rivés sur Moscou et le début de la Coupe du monde 2018. Le show de Robbie Williams , le discours de Vladimir Poutine, le premier but de la compétition signé Yury Gazinskiy, la défense saoudienne aux abois, les sucreries d’ Aleksandr Golovin et Denis Cheryshev , les poignées de main sur chaque but entre Poutine et le prince Mohammed ben Salmane, et les premiers enseignements à tirer de ce match d’ouverture, voilà à quoi se résume l’actualité football ce jeudi soir. Et pourtant, pendant ce temps-là, quelques Madrilènes refusent de prendre part à la fête. À 19 heures, le Real Madrid présentait son nouveau coach Julen Lopetegui , loin du tumulte du Mondial russe. Une sorte de contre-soirée, en somme. Mais comment bien réussir sa contre-soirée ?Vincent, 23 ans, se souvient parfaitement de cette soirée où tous ses espoirs sont partis à vau-l’eau. C’était il y a un an environ, il avait comme d’habitude créé un évènement Facebook pour inviter une trentaine d’amis à une soirée karaoké à domicile. Quelques chips barbecue de bienvenue, un bol dégueulant de cacahuètes grillées à sec, et du Céline Dion au micro pour commencer. Sauf que sur les coups de 22 heures, un petit groupe se dirige vers la cuisine, battant en retraite aux premières notes gutturales depar Garou : «» Une réaction assimilable à celle de Luis Rubiales, président de la Fédération espagnole de football, qui n’a visiblement pas apprécié le conciliabule de Julen Lopetegui autour du four dans la cuisine, discutant avec une nouvelle jeune femme alors qu’il était déjà en couple.Certains voient également en ces moments d’intimité un moyen de se retrouver entre amis, comme le confie Bruno , co-fondateur de, sorte de «» : «» En somme, assez de cette Coupe du monde faussement champagne, vive la réunion de quartier autour d’une bonne part de pizza et de quelques journalistes. Bruno enchaîne, prolixe : «» La conférence de presse est aussi un endroit où se reposer les oreilles, discuter, lorsque la musique trop forte dans les quartiers russes empêche de s’entendre à deux mètres.Mais la contre-soirée organisée par Lopetegui et sa bande, c’est bien plus qu’une simple réunion de dalleux dans la cuisine. Il s’agit là d’une soirée organisée dans un autre endroit, en réaction à la tenue de la soirée de l’année boudée par ces «» . En effet, les journalistes présents à la présentation du nouveau coach du Real Madrid font partie de ceux qui n’ont pas été conviés au voyage en Russie , ou qui ont préféré rester au pays. Lopetegui lui-même n’a pas reçu son carton d’invitation, ou plutôt si, mais il a été déchiré. Sélectionneur de l’ Espagne jusqu’à l’officialisation de sa prise de fonction au Real après le Mondial, il a été gentiment remercié. Ainsi, comme les rebuts du lycée qui ne sont pas conviés aux fêtes, il a décidé d’organiser sa propre contre-soirée, entre frustrés, comme pour dire : «» L’occasion de quelques confidences, aussi, entre amis qui comprennent leurs peines.Clara, jeune étudiante en droit des affaires, se souvient par exemple de cette nuitée peu agréable où un ami lui «» , ou de cette occasion où un autre de ses proches lui a avoué qu’ «» La contre-soirée crée en somme un espace-temps unique, un «» de proximité lors duquel le nouvel entraîneur du Real Madrid aura pu glisser quelques détails intimes ou doutes qui ont pu l’assaillir. Le but initial ? Faire son intéressant. Mais face à ces amis venus pour le soutenir, Julen Lopetegui a donc lâché quelques larmes de déception, preuve s’il en fallait que les contre-soirées c’est bien, mais qu’il est quand même préférable de se coller des cul-sec à la grosse boum de la