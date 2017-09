Qatar-Chine : deux sélections qui riment avec désillusion

Mécènes tout-puissants du football de club, Qataris et Chinois ont aussi largement investi pour améliorer la compétitivité de leur sélection respective. Pourtant, aucune des deux nations ne devrait se qualifier pour le Mondial russe. Un revers majeur, pour Doha comme pour Pékin.

L'heure tourne pour le Qatar

« La Fédération chinoise et les clubs travaillent l’un contre l’autre »

Espoirs et inquiétudes

Par Adrien Candau

Tous propos recueillis par AC

Les chiffres ont quelque chose de vertigineux. Plus de 400 millions sur la table pour s’offrir les services de Neymar et Mbappé côté qatari. Près de 200 millions d’euros investis pour l' AC Milan , mais surtout une Chinese Super League boostée à coups de salaires et de transferts faramineux, côté chinois. Les derniers mercatos ont été en grande partie rythmés par Doha et la Chine . De quoi mettre sur le devant de la scène les clubs bénéficiaires de ces généreuses donations, et leurs nouveaux mécènes avec eux. Mais cette réussite financière et médiatique reste néanmoins très éloignée de la réalité des sélections qatarie et chinoise, qui ne devraient pas voir le Mondial 2018.Les données du problème sont cependant différentes pour Doha et Pékin. Au Qatar , le football de club comme de sélection reste avant tout une affaire d’État, de A à Z. Avant d’investir dans le PSG , les émirs successifs ont d’abord tenté de faire progresser le football qatari local, en alignant les zéros sur leur carnet de chèques. «, explique Nabil Ennasri, le directeur de l'Observatoire du Qatar Ces investissements sont encore loin de porter leurs fruits : dernier de son groupe de qualification, le Qatar est déjà hors course pour le Mondial 2018. Pas franchement bon signe, alors que le pays est à cinq ans de l’organisation de la Coupe du monde sur son sol. «, confirme Ennasri.. »La Chine , elle, a l’avantage de n’avoir aucune échéance majeure à respecter. Du moins sur le papier. «» , relève Michael Church, journaliste basé à Hong-Kong , couvrant le football chinois pour ESPN. Le contraste entre la réussite des clubs chinois, acteurs majeurs du mercato mondial, et les échecs de la sélection est cependant moins évident qu’au Qatar . Si Doha est autant impliqué dans la gestion du PSG que dans celle de la sélection nationale, Pékin n’a pas directement la main sur les grands clubs du pays.L’explosion du championnat chinois a beau correspondre en partie à la volonté des investisseurs de s’inscrire dans la politique d’État du président Xi Jinping, qui souhaite faire du pays une nouvelle superpuissance du ballon rond, les propriétaires des clubs restent des acteurs motivés par leurs intérêts privés. «, explique Michael Church.Et si le gouvernement a d’abord vu d’un bon œil le développement à grande vitesse du championnat local, il s’est rendu compte qu’il ne serait pas nécessairement bénéfique à l’équipe nationale. D’où la récente mise en place de nouvelles régulations censées bénéficier aux joueurs du cru : en janvier 2017, la Fédération chinoise réduisait de quatre à trois par équipe le nombre de footballeurs étrangers pouvant jouer simultanément lors des matchs de première division. Avant de carrément annoncer en juin une taxation à 100% des transferts des joueurs étrangers vers la Chine , poursuit Michael Church.» En attendant que les clubs et la Fédération accordent leurs violons dans l'intérêt de la sélection, la Chine a quand même de beaux espoirs devant elle. D’abord parce que Marcello Lippi a, en quelques mois, réussi à redresser la barre. Depuis la nomination de ce dernier à la tête de la sélection en octobre 2016, celle-ci présente un bilan honorable de deux victoires et deux nuls pour une défaite en phase de groupes. Surtout, l'équipe nationale devrait pouvoir compter sur les milliers d’académies et écoles de foot que le gouvernement a annoncé mettre sur pied depuis 2016.» Pour le Qatar , la situation est plus urgente. «avance Nabil Ennasri.» Tout en songeant que Marcello Lippi , lui, sera sans doute déjà pris. Ce dernier a annoncé qu’il restera à la tête de la sélection au moins jusqu’en 2019. Car Marcello en est convaincu : «» Et nul doute que lese verrait bien allumer la première étincelle.