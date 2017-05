Qatar Airways, nouveau sponsor de la FIFA

0

MR

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Un partenariat qui va permettre aux doutes de s'envoler.La FIFA a officialisé ce dimanche un contrat avec la compagnie aérienne Qatar Airways, qui devient le sponsor officiel de l'instance. Sans que le montant ne soit précisé, la FIFA évoque dans son communiqué un «» . Le logo de Qatar Airways sera donc bien en évidence autour des pelouses des Coupes du monde 2018 en Russie et 2022 au Qatar , mais aussi de la Coupe des confédérations 2017, des Coupes du monde des clubs et du Mondial féminin 2019 en France La firme qatarie succède à Sony et Emirates, qui ont retiré leurs billes en 2014 sans avoir été remplacés jusqu'ici. Ce manque à gagner contribuait aux pertes records (369 millions de dollars) annoncées en avril dernier. D'après une source interne à la FIFA, ce contrat avait été négocié sous le mandat de Sepp Blatter, après l'attribution du Mondial 2022 au Qatar (merveilleux de la FIFA)» .