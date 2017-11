Qatar 2022 : 22 millions d’euros versés à l'ancien président de la fédé brésilienne ?

LG

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les soupçons de corruptions autour de l'attribution du Mondial 2022 au Qatar continuent de prendre de l'épaisseur. D’après Mediapart, le FBI et la justice brésilienne ont lancé une enquête sur un hypothétique versement de 22 millions d’euros du Qatar, afin de s’acheter des voix pour obtenir l’attribution du Mondial 2022. L’ancien président de la Fédération brésilienne du football (CBF), Ricardo Teixeira, qui avait démissionné en 2012 à la suite des affaires de fraude et de blanchiment d’argent, aurait ainsi reçu cette somme de la part du groupe qatari CSSG, sur un compte ouvert en Suisse et contrôlé par le Crédit mutuel.L’affaire ne s’arrête pas là, puisque d’importantes sommes d’argent provenant de ce compte auraient été transférées début 2013 à Jack Warner, Nicolas Leoz, et Mohammed Bin Hammam, respectivement présidents des confédérations de football nord-américaine, sud-américaine et asiatique.