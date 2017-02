PV pour Karim Benzema à cause d'un iguane

0

Merci à la Martinique 972 🌴 #KBNueve pic.twitter.com/h8jNLLFZxi — Karim Benzema (@Benzema) 26 décembre 2016

Et encore une casserole pour Karim Benzema , qui contraste avec son statut de meilleur buteur français de l'histoire de la Ligue des champions.À l'origine du problème, de banales vacances de Noël à la Martinique, d'où est originaire la compagne de l'attaquant des Bleus. Karim en profite pour relater ses aventures à base de session jet ski et balades en pleine nature. Et c'est là que le bât blesse.Des agents du Parc naturel martiniquais ont découvert le cliché où Benzema pose en compagnie d'un iguane des petites Antilles sur l'îlet Chancel. Une pratique interdite par arrêté ministériel depuis 1989, en raison du statut protégé de la bestiole, qui interdit toute manipulation de son petit corps écailleux. Les agents ont donc transmis un procès verbal au procureur de la République, à l'attention du buteur du Real. Benzema encourt une amende salée, d'autant plus que moult panneaux sur l'îlet rappellent cette interdiction.Internet est-il le pire ennemi des footballeurs ? Vous avez quatre heures.