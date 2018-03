1

A.Bi

À la recherche d’un sélectionneur depuis l’éviction de Lappé Bangoura en plein championnat d’Afrique des nations en janvier dernier au Maroc , la Fédération guinéenne a jeté son dévolu sur le Belge Paul Put (61 ans), alors que de nombreux Français ( Michel Dussuyer Didier Six ) et Marco Simone notamment avaient postulé.Put, finaliste de la CAN 2013 avec le Burkina, avait démissionné du Kenya le 19 février dernier, trois mois après sa nomination.Un homme stable, donc, pour une sélection qui l'est tout autant.