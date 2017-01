Puma prêt à poser ses griffes sur le maillot de l'OM

0

Un symbole de la période Louis-Dreyfus pourrait disparaître.Cent jours après son arrivée à Marseille, Frank McCourt commence à y voir plus clair sur les dossiers posés sur son bureau. Il s'attaque aujourd'hui à celui concernant l'équipementier, un enjeu forcément crucial étant donné les sommes d'argent qui sont en jeu. Sponsor historique du club depuis le rachat de Robert Louis-Dreyfus en 1996, le contrat d'Adidas expire en juin 2018. Une offre de 14 millions d'euros par saison aurait été proposée par la marque aux trois bandes pour continuer d'habiller les Olympiens jusqu'en 2022. L'OM est important pour elle notamment sur les marchés africains et du Moyen-Orient, où le club jouit d'une belle côte de popularité.Mais les Allemands devront agripper s'ils veulent emporter le lot. Car selon, Puma et les Américains d'Under Armour ont également déclaré leur intérêts. Les premiers ont déjà contacté lemarseillais pour entamer les négociations et prendre part à l' «» . La décision sera tranchée à la mi-février.Avec Puma, ça fera au moins un point commun avec Dortmund, modèle de l'ex-président Labrune.