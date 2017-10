Puel prend la barre de Leicester

1

Saint Claude.Il y a quelques mois, Claude Puel avait hurlé à ses courtisanes qu'il était à la recherche d'un «» . Le voilà : un peu plus de quatre mois après son départ de Southampton , la brosse de Castres va rebondir à Leicester , sans commandant de bord depuis le licenciement de Craig Shakespeare le 17 octobre dernier Avec deux petites victoires en neuf matchs de Premier League, lessont actuellement quatorzièmes du championnat.Allez, tous à Puel et on se caresse.