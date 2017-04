PSG : vers un club satellite aux Pays-Bas ?

16

JD

Le Circus PSG continue sa tournée européenne.Et quelle meilleure manière d'imposer sa griffe qu'en exportant son savoir-faire dans un club satellite ? Une décision qui en enchantera plus d'un, puisqu'elle permet également de comprendre un peu mieux le pourquoi de la présence de Patrick Kluivert au sein du staff parisien. Le Batave confiait en effet auque le projet est à l'étude depuis un an environ.Selon, le PSG prospecterait en Belgique et aux Pays-Bas , mais le nom le plus récurrent serait celui du PEC Zwolle. Pensionnaire solidement attaché à l'Eredivisie, le club de la province d'Overrijssel aurait reçu les faveurs de celui de la capitale française. En effet, le PEC compte dans son effectif Hervin Ongenda et Gustavo Hebling, deux joueurs prêtés par le PSG depuis 2015 et qui contribuent à ancrer leur équipe dans le ventre mou de l'élite néerlandaise.L'auberge hollandaise.