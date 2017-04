PSG : Un salaire en or pour Aubameyang

3

Mine d'or pour Aubameyang.L'attaquant gabonais est annoncé sur le départ cet été. Et bien évidemment toute l'Europe s'agite pour essayer de le faire signer. Selon la, le PSG aurait proposé un salaire de dix millions d'euros par an à l'attaquant de Dortmund. Et à en croire le quotidien italien,serait séduit par cette offre, d'autant plus que le PSG jouera la Ligue des Champions l'année prochaine.Aussi, l'ancien club d'Aubam, le Milan AC, serait sur le coup. Lesproposeraient un chèque de 60 millions à Dortmund pour un salaire de 7,5 millions d'euros. Le journal transalpin précise également que le PSG hésite entre l'attaquant du BVB et Kylian Mbappé.Louboutin ou Prada ? Choix complexe pour Aubameyang.