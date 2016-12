PSG-Toulouse 2006, peur sur la ville

Il y a pile dix ans devait se dérouler un Paris-Toulouse au Parc des Princes. Sauf que la préfecture a décidé de l’annuler pour raisons de sécurité. Une première depuis la Seconde Guerre mondiale.

Dix jours après Tel-Aviv

Un défilé quand même

Par Kevin Charnay

» C’est en ces mots que la préfecture de Paris annonce l’annulation pour raisons de sécurité du match PSG-Toulouse, devant se dérouler le 3 décembre 2006. Une première depuis soixante-deux ans. À l’époque, en juin 1944, en plein débarquement des forces alliées, ce sont les bombardements qui obligent les instances à annuler des matchs de foot. En 2006, c’est l’attitude du kop de Boulogne qui inquiète. Pourtant, le dispositif prévu pour ce match promettait d’être colossal, avec la mobilisation de 2500 policiers, soit 500 de plus que pour un bouillant PSG-OM. Mais les «» ont eu raison de la tenue du match.Il faut dire que depuis quelques jours, l’atmosphère est tendue. Le 23 novembre, un supporter parisien, Julien Quemener, est tué par balles par un policier lors d’incidents survenus après la défaite du PSG contre l’Hapoël Tel-Aviv en Coupe de l’UEFA (2-4). Entre autres mesures, Nicolas Sarkozy, alors ministre de l’Intérieur, annonce la fermeture de la tribune «» jusqu’à nouvel ordre. Et ce que craignent les autorités avant ce PSG-Toulouse, c’est que le kop de Boulogne demande aux membres de la tribune visée de rester à l’extérieur du stade et d’attendre le renfort de la tribune Auteuil. Dans ce cas de figure, et vu le contexte, des affrontements avec les policiers n’étaient pas à exclure. C’est ce risque qui décide le préfet de Paris, Pierre Mutz, à annuler la rencontre. Et tous les représentants des forces de l’ordre sont bien contents. Michel Lepoix, responsable pour la sécurité du football au ministère de l'Intérieur, parle d'une «» . Pascal Cherki, adjoint aux sports à la mairie de Paris, évoque lui «» . Et Jean-François Lamour en rajoute une couche en déclarant que «» . Même le maire UMP de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, est satisfait, car «» .Pourtant, cette décision est lourde de sens. Elle montre un État qui plie face à la violence de quelques énergumènes assoiffés de haine. «» , déclare alors Olivier Sadran , le président du Téfécé. Un sentiment largement partagé par la majorité des supporters parisiens, forcément. Du coup, pour affirmer sa volonté de rendre hommage à Julien Quemener, le kop de Boulogne organisera quand même une marche silencieuse, à 11h, entre la tribune Boulogne et Porte d’Auteuil, là où la balle a frappé.