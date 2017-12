PSG-Real Madrid : la finale avant l'heure ?

En terminant premier de son groupe, le Paris Saint-Germain pouvait espérer rencontrer Porto, Bâle ou encore le Shakhtar Donetsk. Mais non, Unai Emery n'a visiblement pas la même réussite que Didier Deschamps et les Parisiens devront se défaire dès les huitièmes de finale du double tenant du titre, le Real Madrid. Pas une mince affaire.





1

Les clés du match

La décla

Les précédents

Le truc qui sape le moral

La bonne nouvelle

Le surnom à la con

Par Steven Oliveira

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

» Avant le tirage au sort, Unai Emery paraissait confiant en conférence de presse. Et il avait raison de l'être, son équipe du Paris Saint-Germain avait terminé sa phase de poule à la première place avec le record de buts inscrit. Mais, le hasard du tirage au sort a décidé de ne pas être clément avec les Parisiens en leur offrant le pire adversaire possible : le Real Madrid . Double tenant du titre, douze Ligue des Champions au palmarès, on ne présente plus les. Alors oui, les hommes de Zinédine Zidane ont terminé derrière Tottenham après s’être fait surclasser à Wembley par les(3-1). Oui, la Maison-Blanche compte déjà huit points de retard sur le Barça en Liga après un mauvais début de saison qui les a vu perdre contre Girona ou le Betis notamment. Mais c’est bien connu, la vérité de décembre n’est jamais celle de février-mars, une période où le Real Madrid est souvent intraitable. Et dire qu’il fallait juste terminer second de la poule pour hériter du Besiktas et laisser le Real Madrid au Bayern Munich Face au Real Madrid , le Paris Saint-Germain devra certes réussir à stopper la BBC qui n’a pas encore pu évoluer ensemble cette saison et qui compte bien rattraper très vite le temps perdu. Mais la vraie bataille se situera au milieu de terrain. Avec Kroos, Casemiro et Modric, le Real Madrid dispose de l’un, si ce n’est le meilleur milieu de terrain d'Europe. En face, le Paris Saint-Germain a du répondant avec Adrien Rabiot Thiago Motta ou Julian Draxler mais les Parisiens devront montrer autre chose que face au Bayern Munich où Adrien Rabiot s’est notamment fait bouffer par Corentin Tolisso . C’est clairement là que tout va se jouer puisque les deux équipes possèdent un jeu relativement similaire, avec une alternance entre les phases de possessions et les contres assassins.» , Maxwell, coordinateur sportif du PSG dont les supporters parisiens aimeraient qu’il réchausse les crampons pour cette double-confrontation.Historiquement, le Real Madrid est un club qui réussit bien au Paris Saint-Germain qui n’a quasiment que des bons souvenirs de ses duels avec les. Ce quart de finale de C3 en 1993 et le coup de tête d’Antoine Kombouaré dans les arrêts de jeu qui offre la qualification au Paris Saint-Germain (1-3, 4-1). Puis, cet autre quart de finale, en C2 cette fois-ci, avec une victoire au Santiago-Bernabéu sur un but de George Weah et là encore la qualification en demi-finale. Mais, pour les moins de 20 ans, le Real Madrid, c’est surtout une défaite 1-0 en 2015 sur un but de Nacho en phase de poule, quelques jours après un match nul 0-0 au Parc des Princes.En inscrivant unface au Borussia Dortmund, Cristiano Ronaldo est devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue des Champions à marquer dans tous les matchs d’une phase de poule. Car oui, si le quintuple Ballon d’or galère en Liga, où il n’a fait trembler les filets qu’à quatre reprises, en C1 l’attaquant portugais en est déjà à neuf brindilles. Déjà tourné dans sa quête d’un sixième Ballon d’or, CR7 n’a pas prévu dans son programme de s’arrêter en huitièmes de finale, alors Dani Alves va avoir du boulot.Oui Sergio Ramos est le meilleur défenseur central du monde, oui Marcelo est le meilleur latéral gauche du monde, oui Dani Carvajal est l’un des meilleurs latéral droit du monde, mais non, le Real Madrid n’a pas la meilleure défense du monde. Loin de là même, puisque la Maison-Blanche encaisse beaucoup de buts - sept en C1 et déjà onze en Liga. La faute à des erreurs d’inattentions, un banc de moyenne qualité à ces postes défensifs et un gardien, Keylor Navas, pas toujours rassurant. Alors, si Diego Rolan arrive à marquer au Santiago-Bernabéu, Neymar, Cavani et Mbappé devraient aussi y parvenir.- Le, avec deux équipes qui aiment dépenser sans compter.