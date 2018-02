PSG-OM en quarts de Coupe de France !

161

Youpi, un choc entre ennemis !Le tirage au sort dictant les quarts de finale de Coupe de France est achevé. Et attention, le résultat est excitant : le Paris Saint-Germain, champion en titre et leader de Ligue 1, recevra l' Olympique de Marseille , son dauphin, le 28 février prochain au Parc des Princes ! Pour le reste, Lyon ira jouer sa place dans le dernier carré à Caen , et Lens bataillera sur le terrain des Herbiers. Enfin, Chambly tentera d'obtenir sa qualification en demies chez le gagnant du duel de ce soir, à savoir Grenoble ou Strasbourg Grenoble (N1) ou Strasbourg (L1) - Chambly (N1) PSG (L1) - Marseille (L1)Les Herbiers (N1) - Lens (L2) Caen (L1) - Lyon (L1)Bon courage aux Phocéens... qui iront rendre visite aux hommes de la capitale trois jours plus tôt en championnat.