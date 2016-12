PSG-Metz et Sochaux-Monaco à l'affiche

255

SF

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Sitôt qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, les huit clubs encore en lice ont connu ce soir leur adversaire pour le prochain tour. Pour continuer d'espérer glaner le trophée pour la quatrième fois consécutive, le Paris Saint-Germain devra d'abord passer sur le corps du FC Metz . La rencontre aura lieu au Parc des Princes, ce qui permettra auxinsomniaques de valider la thèse des boules chaudes et des boules froides.Après avoir étrillé Rennes (7-0), Monaco rendra visite à Sochaux , seul survivant de Ligue 2 et bourreau de Marseille en huitièmes. Les deux autres affiches ? Bordeaux Guingamp et Nantes Nancy . Les quatre rencontres auront lieu les 10 et 11 janvier.La finale se déroulera quant à elle le 1avril 2017 au Parc OL et opposera Metz