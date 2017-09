PSG-Lyon : l'OL conteste l'arbitrage

1

Deux fautes semblables, un même arbitre, deux poids deux mesures… #PSGOL pic.twitter.com/Y0Pw8k0qBC — Olympique Lyonnais (@OL) 20 septembre 2017

Un match dont on parlera encore dans dix ans, si ça continue. Lyon , c'était le choc de la 6journée de ligue 1. Celui-ci s'est conclu par la victoire du club parisien (2-0), dimanche au Parc des Princes. Après la polémique du pénalty entre Cavani et Neymar , voilà que le compte Twitter officiel du club lyonnais se met à contester les décisions de l'arbitre trois jours après le match.Deux tweets, deux décisions de Ruddy Buquet lors de la rencontre entre les deux clubs. Le première sur une faute non sifflée de Neymar sur Nabil Fékir. La deuxième sur le pénalty présumé non sifflé de Layvin Kurzawa sur Tanguy Ndombele.Avec le commentaire «» emprunté au président lyonnais, Jean-Michel Aulas , le Twitter de l' Olympique Lyonnais rajoute un peu de piment autour de ce match qui laissera des traces des deux côtés.