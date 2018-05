PSG : et si le recrutement de Buffon était une super idée ?

En négociations avancées avec le Paris Saint-Germain, le monument vivant Gianluigi Buffon pourrait débarquer dans la capitale très prochainement, après avoir officialisé son départ de la Juventus. Fort d’un leadership, d’une aura et d’un talent reconnus de tous malgré ses 40 balais, le portier italien n’est-il pas la pièce manquante qui permettrait enfin au PSG de passer un cap ?

1

Un grand gardien, enfin

Un objectif commun

Une forte personnalité

Par Salim Badiaga

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quand on entend la rumeur envoyant GG Buffon à Paris, on se dit dans un premier temps qu'il s'agit d'un nouveau caprice des décideurs parisiens, qui sautent sur l’opportunité pour ajouter un nom sur le tableau des légendes qui ont porté le maillot rouge et bleu, à l’image de David Beckham. Sauf qu’en y regardant de plus près, et en dépassant le cadre du transfert parfait pour un mode carrière sur, l’arrivée de l’ancien Turinois au Camp des Loges remplirait pas mal de cases vides, au point de devenir une vraie belle opération. À l'occasion du jubilé d' Andrea Pirlo le 21 mai dernier, le portier italien s'est montré en pleine réflexion sur son avenir : «Quarante ans ou pas, Buffon c’est Buffon. Certainement le gardien référence du XXIsiècle, champion du monde, et sans aucun doute dans le top 5 des portiers en Europe aujourd’hui. S’il y a un poste clé où le PSG tâtonne depuis l’arrivée des Qataris, c’est bien celui de gardien de but. Sirigu, Trapp et Areola ne se sont jamais clairement imposés comme des titulaires indiscutables d’une saison sur l’autre, et ont démontré quelques lacunes au très haut niveau, que ce soit dans la performance pure ou dans leur rôle de rassurer l’arrière-garde. En arrivant dans ce contexte, Buffon pourrait à la fois permettre au club d’avoir un grand gardien opérationnel immédiatement, mais aussi de se servir de l’expérience de l’Italien pour faire franchir un palier supplémentaire à Alphonse Areola (qui semble être le futur du PSG), comme un Maître Jedi et son Padawan.Depuis le début de sa carrière, Gianluigi court après ce que le PSG recherche depuis sept ans : soulever la Ligue des champions. Il suffit d’observer sa réaction après l’élimination cruelle de la Juve sur un penalty litigieux à Bernabé u, pour comprendre à quel point la coupe aux grandes oreilles est chère au natif de Carrare en Toscane : «» , disait-il tristement après la défaite face au Real Madrid. Celui qui a perdu trois finales (écœuré par Dida en 2003, la «» en 2015 et CR7 l'année dernière) sera certainement un peu plus motivé que Dani Alves (triple vainqueur) à l’idée d’aller chercher le sacre européen suprême et terminer sa carrière en beauté.Avec Buffon dans les buts, difficile d’imaginer des joueurs parisiens aussi apathiques que lors du huitième de finale retour de Ligue des champions face au Real Madrid. La rage dont il a fait preuve avec Chiellini et Barzagli, sur des sauvetages défensifs qui ont permis à la Juve d’arracher la qualification à Wembley contre Tottenham en C1, et de remporter de nombreux matchs importants, peut apporter ce supplément d’âme et de courage qui manque parfois au PSG. Dans un club où la mentalité « bling-bling » prédomine, avec son fort caractère et l’humilité qu’il dégage, le gardien italien pourra sortir la boîte à gifles pour Marco Verratti Layvin Kurzawa ou encore Adrien Rabiot , qui ont tendance par moments à s’évaporer, comme le souligne Christophe Dugarry au micro de RMC : «» Aussi paradoxal soit-il, c'est peut-être le recrutement d'un joueur de 40 ans qui va permettre au PSG de s'offrir un lifting.