PSG et Monaco, les bons élèves du fair-play financier

2

SO

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Les félicitations pour le PSG , les encouragements pour l' ASM Comme chaque année, depuis l'instauration du fair-play financier en 2011, l'UEFA attribue ses bons et mauvais points aux clubs européens afin de les empêcher de dépenser plus qu'ils ne gagnent. Pris en grippe par l'instance européenne au lancement de ce fair-play financier, le Paris Saint-Germain avait su inverser la tendance pour se libérer de ses contraintes. Et force est de constater que le club parisien va bien sur le plan économique puisque l'instance de contrôle des finances des clubs n'a rien trouvé à redire à son sujet.Idem pour l'AS Monaco , elle aussi épinglée par l'UEFA par le passé. RAS au niveau des finances du club qui respecte ses engagements, mais les Monégasques restent tout de même «» jusqu'en 2017-2018. Mauvais élève, l' Inter reçoit, elle, de nouveau les avertissements de conduite et garde sa sanction. À savoir, «» .Maline, l' Inter a trouvé la parade pour esquiver la sanction de l'UEFA : ne pas se qualifier pour la Coupe d'Europe.