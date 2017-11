PSG-Celtic : retrouvailles en tribune

Après le 5-0 infligé par le PSG au Celtic à Glasgow, personne ne se fait d'illusion sur l'issue du match retour. L'intérêt de cette rencontre ne sera pas sur le terrain, mais en tribunes. Car il s'agit pour les supporters parisiens de se montrer à la hauteur des Celts et de la belle histoire que les deux camps entretiennent.

» Le 10 avril 1997, c’est avec cette banderole que le virage Auteuil accueillait les supporters de Liverpool, en demi-finale aller de la Coupe des coupes. Vingt ans plus tard, voilà ce qui pourrait attendre les fans du Celtic, ce mercredi soir, au Parc des Princes. Histoire de rendre la pareille après la rencontre au Celtic Park, lors de la première journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Plus qu’un déplacement, les 1500 Parisiens présents à Glasgow ont vécu un véritable pèlerinage., affirme Antoine, 23 ans, qui a fait le déplacement en avion avec un ami.» Avant même de franchir les grilles du Celtic Park, les supporters parisiens ont découvert une ville chaleureuse, accueillante, une capitale du football. «, rembobine Antoine.» La suite, c’est une victoire éclatante 5-0 du PSG. Mais aussi des échanges d’écharpes à la fin du match, et des moments de franche convivialité avec les hôtes, prompts à saluer la « performance » des supporters visiteurs.Car pendant toute la rencontre, les Parisiens n’ont pas arrêté de chanter. Sauf lors du, en préambule. «, expliquait le vice-président du Collectif Ultras Paris, Mika, sur le site du» Flash-back lors de l’épopée victorieuse du PSG en Coupe des coupes 1995-1996 : le Celtic se dresse alors sur la route européenne de l’équipe de Luis Fernandez , les premiers liens se créent entre leset certains groupes de supporters rouge et bleu. À commencer par les Lutece Falco, l’un des piliers du virage Auteuil.Jusqu’à l’autodissolution du groupe en 2010, les Falco comptaient une section Irish Clan, qui véhiculait une mentalité à l’irlandaise, sur le modèle des. «, pose un historique de l’Irish Clan parisien.» Une état d’esprit qu'il résume en deux mots : «» .Pour nombre d’historiques des virages parisiens ayant tourné la page depuis le plan Leproux, ce pèlerinage au Celtic Park représentait un retour aux sources. Et ils ont constaté que vingt-deux ans plus tard, rien n’avait changé, excepté que, cette fois-ci, le Celtic Park était blasé par l’ampleur du score au tableau d’affichage. «(le supporter en question a essayé de donner un coup de pied à Kylian Mbappé, ndlr),"désolé pour ce qu'il s’est passé" » , expose l’ancien Lutece Falco, qui a souhaité vivre la soirée au milieu des supporters du Celtic. En somme, ce match au Celtic Park représentait le trait d’union entre la grande époque des deux virages parisiens et leur renouveau depuis l’année dernière grâce au Collectif Ultras Paris (CUP). En attendant les retrouvailles entre Celts et Parisiens au Parc, les pintes de bière ont déjà commencé à couler à flots dans les bars de la capitale. Entre cousins de tribunes.