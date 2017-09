PSG-Bayern : la guerre des mondes

Alors que les Munichois mènent depuis des mois un assaut médiatique massif contre le PSG, qu'ils accusent de déréguler le marché des transferts et de fausser l'équité sportive, le choc de ce mercredi voit s'affronter deux idées du football qui semblent irréconciliables.



Il faut s'imaginer deux micro-univers. Le premier, ordonné, discipliné, réglé comme une montre suisse, est dominé par un Bayern à la gestion irréprochable depuis deux décennies. Le second, plus chaotique, mais aussi plus jeune et flamboyant, a pour champion le Paris Saint-Germain et sa politique de dépense dérégulée. Deux mondes dont la rencontre au plus haut niveau européen ne pouvait qu'alimenter les flammes d'un conflit autant sportif qu'économique et idéologique.Bien avant de s'affronter ce mercredi soir en C1, le Bayern et Paris se sont livré une lutte rhétorique sans merci pendant l'été. L'assaut a été piloté par les Munichois, choqués par les transferts qu'a conclus la direction parisienne cet été, en attirant dans ses filets Neymar puis Mbappé pour respectivement 220 puis 180 millions d'euros. Le président du FCB, Uli Hoeness, n'a ainsi cessé de cibler le club francilien par médias interposés : «Une opinion relayée par d'autres grandes figures du club bavarois comme Giovane Élber, désormais ambassadeur du Bayern : «» Mais aussi par le vice-président munichois Karl-Heinz Rummenigge, critique depuis des années à l'encontre du PSG : «» Autant de déclarations qui ont laissé insensible la direction francilienne : «» , répondait Nasser Al-Khelaïfi fin août.De fait, les échanges entre Munichois et Parisiens sont sans doute condamnés à rester un dialogue de sourds. La faute aux identités et objectifs foncièrement opposés des deux clubs. Le Bayern fonctionne comme une entreprise réglée comme du papier à musique, s'érigeant comme le champion du modèle vertueux de la Bundesliga. Un championnat qui mise sur une gestion à long terme, en se protégeant notamment des risques liés à la dépendance de ses clubs à un seul investisseur. Depuis 2002, plus de la moitié des parts d’un club de Bundesliga doivent ainsi appartenir à ses membres. Ce qui rend impossible toute prise de contrôle par un seul acteur, dont le bon vouloir conditionnerait l'avenir de l'institution. «» , relève l’économiste du sport Jean-François Brocard.» Le résultat est là. Depuis près de deux décennies, le FC Bayern ne cesse d’enregistrer des profits, alors que la dette du club munichois est inexistante, ce qui en fait un cas unique parmi les mastodontes du football européen.Problème : «» La faute à des clubs qui peuvent s'affranchir de la saine logique entrepreneuriale du Bayern, comme le PSG. Souvent qualifié d'arme diplomatique du Qatar, le club francilien est une structure pour laquelle les préoccupations budgétaires et financières sont quasiment inexistantes grâce au sponsoring de QSI. Une puissance économique sans contrainte, à laquelle le Bayern tente d'imposer des régulations, comme le fair-play financier, une initiative défendue par de nombreux dirigeants du football outre-Rhin. Avec un succès jusqu'ici limité, au regard du dernier mercato parisien.nuance Jean-François Brocard.En attendant de trouver de nouvelles parades, le Bayern ne s'avoue pas pour autant vaincu. Et se dit qu'il pourra toujours miser sur sa gestion pérenne, pour démontrer à terme la supériorité de son modèle : «, affirme Uli Hoeness."Nous avons mis tellement d'argent pour rien. Ras le bol !"