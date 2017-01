PSG-ASM 1999 : les princes de la ville

C’était il y a moins de vingt ans. Le 25 septembre 1999, l’AS Monaco de Claude Puel venait gifler le PSG au Parc des Princes (3-0), frappant un premier gros coup sur la route du septième et dernier titre de champion de France de son histoire. Un jour où Marco Simone avait également fait son retour à Paris, quelques mois après un départ flou. Très flou. Rétro.

0

La trahison d’Auteuil

Léonard, Puel et les poteaux de rugby

Youtube

Par Maxime Brigand

Tous propos recueillis par MB.

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Ce stade, Marco Simone aurait aimé y finir sa carrière. Ce club, il en était tombé amoureux. La relation était fusionnelle, brûlante, sincère et tourmentée. Il avait la gueule et les épaules pour réussir à Paris, au PSG. Pour cet homme, tout était possible et tout avait été rendu possible. Partir de Milan était pour lui un choix logique après huit ans passés à se faire un nom, à gratter quatre capes internationales avec son pays, quatre titres de champion avec le grand AC Milan et même un statut de meilleur joueur de Serie A en 1995. De son aveu, Simone était alors arrivé à la «» . À l’été 97, il y avait eu le Bayern et le PSG. «» , expliquera-t-il un jour dans les colonnes de. Reste que Simone, c’était un tout : une star, un caractère, une belle gueule et des conditions.Pour lui, Michel Denisot était prêt à tout, même à laisser le joueur habiter dans Paris, avenue Kléber, ce qu’il n’avait jamais permis à un autre joueur. Sans cette condition, l’Italien ne serait jamais venu à Paris. Mais il est venu, a fait partir Leonardo pour pouvoir être payé et est devenu en l’espace de deux saisons le symbole de la vision clinquante de l’époque : un nom, peu importe le prix, peu importent les conséquences pour les finances du club. Simone sur un terrain, c’était explosif, spontané, classe et artistique. C’était aussi un duo avec Florian Maurice, une certaine idée de l’individualisme et l’interminable été 98 avec Biétry et ses idées. Son histoire à Paris se terminera sur un tatouage Batman exhibé face à l’OM et un départ flou lors de l’été suivant. Depuis, l’homme a ce regret : «, replace Éric Rabésandratana, ancien coéquipier de Simone au PSG.» Monaco, le Monaco de Puel, le Monaco de Campora. La saison précédente, l’ASM a bouclé l’exercice à la quatrième place et les promesses entrevues doivent désormais être concrétisées. Alors, le chéquier est sorti. Durant l’été 1999, Rafael Márquez, Marcelo Gallardo et donc Simone débarquent pour renforcer un effectif déjà costaud.Le début de saison est enthousiasmant, sans plus, Monaco alternant les bonnes copies face à des petits et des résultats moyens face aux gros. Comme s'il fallait un match référence, une bascule. Alors, le 25 septembre 1999, les hommes de Puel ont rendez-vous au Parc des Princes pour jouer le leader parisien. Simone est alors attendu. Très attendu. Au point d’être reçu par une banderole tirée par le virage Auteuil : «» Rabésandratana : «» Avant la rencontre, Marco Simone ne sort alors pas reconnaître une pelouse qu’il ne connaît que trop bien.Comprendre l’impact de cette rencontre et comment Simone appréhende l’événement, c’est aussi revenir quelques semaines auparavant. Car pendant la préparation, le match et l’après-match, l’Italien ne déraille pas, ne bronche pas, naturel et sûr de lui. «, détaille Philippe Léonard, l’ancien défenseur belge de l’ASM.(Trezeguet, ndlr).» Sur le terrain, l’AS Monaco déroule et s’imposera finalement logiquement (3-0) après une première mi-temps plutôt parisienne. Les buteurs ? Trezeguet, Giuly et Philippe Léonard, justement.» , rigole aujourd’hui Bruno Irles, également du déplacement au Parc. Avec du recul, Éric Rabésandratana parle d’un résultat «» . Pour l’anecdote, Léonard n’aurait jamais dû jouer cette rencontre. Il raconte : «» Succès fondateur puisque l’ASM remportera quelques mois plus tard son premier titre de champion de France depuis 1997 avec sept points d’avance sur le PSG. Son dernier en date. Paris était déjà là. Comme quoi, l’histoire.