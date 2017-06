PSG : 220 millions d'euros pour le mercato estival

AH

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Nasser sort les Cheiks.Après la déroute de Barcelone, Paris avait annoncé vouloir frapper fort sur le mercato estival. Et le PSG s'en donne les moyens selon le, qui révèle que l'enveloppe allouée aux transferts cet été s'élève à 220 millions d'euros. Une somme qui ne comprend pas les ventes possibles qui viendraient gonfler le budget, et qui ne remet pas en cause l'équilibre financier du club. Antero Henrique, fraîchement nommé directeur sportif , peut travailler sereinement.Une enveloppe record, même pour le PSG , qui lors du mercato record de 2012-2013 n'avait dépensé "que" 150 millions d'euros pour attirer Ibrahimović, Thiago Silva , Lavezzi et Lucas . On vous laisse imaginer la gueule d'un été à 220 millions, qui pourrait faire débarquer une star à plus de 100 millions au Parc des Princes. À titre de comparaison, cette saison, en deux mercatos, Paris a dépensé 144 millions d'euros. Et si le PSG était le grand gagnant de la crise diplomatique du Qatar Rêvons BEAUCOUP plus grand.